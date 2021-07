Esporte Com gol de pênalti, Grêmio supera Flu e vence a 1ª no Brasileirão

O Grêmio enfim conquistou sua primeira vitória neste Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o time comandado por Luiz Felipe Scolari superou o Fluminense por 1 a 0, na noite deste sábado, no Maracanã. O único gol do jogo saiu em cobrança de pênalti, aos 44 minutos do segundo tempo.

O gol trouxe alívio ao time gaúcho, que somou três pontos pela primeira vez na competição. De quebra, o time de Felipão deixou a lanterna da tabela. Com seis pontos, subiu para o 18º lugar, ainda dentro da zona de rebaixamento. Já o Flu tem 17 pontos e ocupa o oitavo lugar da classificação.

Flu e Grêmio fizeram um jogo de tempos muito distintos. O primeiro foi morno, travado, com excesso de cautela de ambos os lados. Os jogadores passaram mais tempo discutindo uns com os outros e com a arbitragem do que armando jogadas. Praticamente não houve ataques nos primeiros 45 minutos no Maracanã.

A etapa inicial sonolenta foi substituída por uma grande movimentação logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Do lado do Flu, ainda sem poder contar com Fred, machucado, Ganso passou a ter mais precisão nos passes, enquanto o Grêmio começou a apostar em investidas dos seus laterais no ataque.

O ritmo de jogo mudou tanto que a bola carimbou a trave dos dois lados em apenas três minutos. A primeira foi uma tentativa de longe do lateral Vanderson, que acertou o travessão, sem qualquer chance para o goleiro Muriel, aos 9. Em seguida, aos 12, Luccas Claro mandou na trave, após cobrança de escanteio na área.

Os dois lances movimentaram o jogo e os times pareciam “acordar” no Maracanã. O Flu parecia ligeiramente superior até que Roger Machado trocou cinco jogadores, quase metade do time, num intervalo de apenas cinco minutos. As trocas voltaram a equilibrar o jogo porque a equipe carioca perdeu o ritmo que vinha construindo desde o primeiro tempo.

Felipão foi mais feliz em suas substituições. Colocou Pinares em campo e, três minutos após entrar em campo, ele marcou o único gol da partida, em cobrança de pênalti. O lance da falta dentro da área foi analisado pelo VAR, depois que o árbitro marcou fora da área a falta de Calegari sobre Alisson. A bola entrou aos 44 minutos.

Os instantes finais foram de pressão total do Fluminense, mas a experiente zaga gremista se segurou bem e confirmou o placar que lhe dá a primeira vitória neste Brasileirão.

Na próxima rodada, o Flu vai visitar o líder Palmeiras, em São Paulo, no sábado. O Grêmio vai receber o América-MG no mesmo dia.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 0 x 1 GRÊMIO

FLUMINENSE – Muriel; Calegari, Luccas Claro, Manoel e Egídio; Wellington (Yago Felipe), Martinelli, Ganso (John Kennedy), Gabriel Teixeira (Cazares); Abel Hernández (Matheus Martins) e Luiz Henrique (Lucca). Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO – Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Fernando Henrique, Bobsin, Léo Pereira (Ruan), Jean Pyerre (Pinares) e Alisson; Diego Souza (Ricardinho). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOL – Pinares (pênalti), aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Kannemann, Fernando Henrique, Lucca, Diego Souza, Jean Pyerre.

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Junior (PR).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).