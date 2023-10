Esporte Com gol de Payet, Vasco derrota o Fortaleza e joga o Santos para a zona do rebaixamento

Em um jogo bastante disputado, o Vasco derrotou o Fortaleza, por 1 a 0, nesta quarta-feira, em São Januário, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time cruzmaltino chegou aos 30 pontos e jogou o Santos para a zona do rebaixamento, enquanto os cearenses continuam com 42 pontos.

Apesar da forte chuva, o Vasco pressionou o Fortaleza desde o início, com boa atuação de Gabriel Pec e Payet. Os dois criaram duas boas oportunidades. Na primeira, Praxedes finalizou e na segunda Benevenuto quase fez contra. Em ambos os lances, o goleiro João Ricardo fez belas defesas.

Empurrado pela torcida, o Vasco manteve o ritmo ofensivo. Vegetti e Zé Gabriel levaram perigo para a meta de João Ricardo. O Fortaleza só foi incomodar Léo Jardim, aos 19 minutos, com uma cabeçada de Benevenuto, após cobrança de escanteio.

João Ricardo, mais uma vez neste Campeonato Brasileiro, se tornou o destaque do time do Fortaleza, com mais duas importantes defesas em finalizações de Praxedes e Vegetti, aos 24 e 25 minutos.

O Vasco não se incomodou com o campo bastante pesado por causa da chuva e continuou colecionando chances de abrir o placar. O problema foi João Ricardo, sempre muito bem colocado.

Muito bem armado taticamente, o Fortaleza não se abalou com o domínio territorial do Vasco e quase abriu o placar, aos 37 minutos. Paulo Henrique afastou a bola no momento certo.

O primeiro tempo terminou 0 a 0, mas o placar merecia gols após 45 minutos de um bom futebol das duas equipes em São Januário. O Vasco somou 11 finalizações, contra quatro do Fortaleza.

O segundo tempo começou tão bom quanto o primeiro. Aos 12 minutos, Payet fez seu primeiro gol pelo Vasco, ao abrir o placar. O Fortaleza tentou responder, aos 14, mas Léo Jardim fez grande defesa, após finalização de Pochettino.

O técnico Vojvoda fez as cinco alterações no Fortaleza e colocou o time no ataque. O Vasco, aparentemente cansado, optou por se fechar e atuar nos contra-ataques. A equipe cearense criou momentos perigosos e o principal deles foi com Marinho, aos 42, mas Léo Jardim defendeu.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 FORTALEZA

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon (Miranda), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes (Jair) e Payet (Mateus Carvalho); Gabriel Pec, Vegetti e Marlon Gomes (Rossi). Técnico: Ramón Diaz.

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Escobar; José Welison (Thiago Galhardo), Caio Alexandre (Pedro Augusto) e Pochettino (Marinho); Yago Pikachu (Calebe), Lucero e Machuca (Guilherme). Técnico: Juan Vojvoda.

GOL – Payet aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Pec, Marlon Gomes, Escobar, Pikachu e Mateus Carvalho.

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).