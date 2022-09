Com gol de Endrick e briga, Palmeiras bate Corinthians e leva BR Sub-20

O Palmeiras é bicampeão brasileiro sub-20. O time alviverde conquistou o título na manhã deste domingo, em Itaquera, ao vencer o Corinthians pelo placar de 1 a 0. O gol do título foi marcado pelo atacante Endrick, joia palmeirense que já vem treinando com o elenco profissional. Mais de 18 mil torcedores estiveram nas arquibancadas.

A vitória garantiu ao Palmeiras o bicampeonato da competição, já que também havia conquistado a taça na temporada 2018. A campanha que culminou no título deste ano foi de nove vitórias, um empate e quatro derrotas. Foram 27 gols marcados e 11 sofridos.

Outro fato importante é que o Palmeiras é o primeiro time a conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Brasileiro Sub-20 no mesmo ano, comprovando o desenvolvimento e força da base alviverde nos últimos anos.

Mas nem tudo foi festa na vitória alviverde. Logo após o apito final, Kauê tentou dar uma voadora em um atleta do Palmeiras. O reflexo da briga estava na arquibancada. A polícia precisou agir, inclusive, perdeu dois torcedores que chegaram a invadir o gramado.

Palmeiras e Corinthians tiveram bons momentos no primeiro tempo. O time alvinegro aproveitou o embalo de seus torcedores e quase abriu o placar com Kayke. Aos 14 minutos, ele acertou a trave. Logo depois, aos 27, Matheus Araujo perdeu nova chance.

O Palmeiras demorou, mas conseguiu se encontrar dentro da partida e começou ganhar volume de jogo. A melhor oportunidade foi aos 43 minutos. Ian cobrou falta e Pedro Lima cabeceou na trave. Endrick pegou o rebote e chutou em cima da defesa.

Aos 44, Pedro Lima carregou bola com facilidade pelo meio-campo e chutou forte com a perna esquerda. O goleiro Kauê se esticou e com a ponta dos dedos mandou para escanteio.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor e abriu o placar. Aos 18 minutos, Endrick avançou sem marcação e chutou no canto esquerdo do goleiro corintiano, sem chances de defesa. O time alviverde dominava a parte.

No entanto, por pouco o Palmeiras não colocou tudo a perder. Aos 32 minutos, Ian acertou a sola no peito de Matheus Araújo e acabou expulso. Com um jogador a mais, o Corinthians se jogou no ataque e, de tanto pressionar, chegou a marcar com Biro, mas a arbitragem marcou impedimento e anulou o lance.

Aliviado com a decisão da arbitragem, o Palmeiras se fechou. Endrick, que havia saído, ficou ajoelhado no banco de reservas até que o árbitro decretou o apito final.