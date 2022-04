Esporte Com gol aos 48 minutos, Londrina busca o empate com o Vila Nova na Série B

Em um jogo movimentado, com uma expulsão, dois gols anulados pelo VAR e gol de empate anotado aos 48 minutos do segundo tempo, Londrina e Vila Nova empataram por 2 a 2, na abertura da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira à noite, no Estádio do Café.

O Londrina, que jogou desde os 11 minutos do segundo tempo com um a menos (Watson foi expulso), buscou o empate em casa com gol de João Paulo aos 48 minutos do segundo tempo. O time paranaense abriu o marcador com Gabriel Santos, mas levou a virada com os gols goianos marcados por Pablo Dyego e Arthur Rezende, de pênalti.

Com cinco pontos, o Londrina completa quatro jogos sem vitória – são duas derrotas e dois empates.

Com quatro empates e uma derrota, o Vila Nova segue sem vencer na Série B e está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com quatro pontos. Ao todo, o time goiano não vence há nove jogos, somados as semifinais do Campeonato Goiano e a Copa do Brasil.

Londrina volta a campo pela Série B na próxima terça-feira diante do Bahia, às 19h, na Arena Fonte Nova. O Vila Nova joga na sexta-feira, quando recebe o Náutico em Goiânia, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA.

O começo foi empolgante em Londrina. Logo no primeiro minuto, o time da casa abriu o marcador com Gabriel Santos de cabeça após cruzamento pela direita.

Após o gol sofrido, o Vila Nova buscou igualar a intensidade do Londrina. Até chegou ao gol de empate. Aos nove, Rafael Donato marcou de cabeça, mas após consulta ao VAR, o gol foi anulado. O VAR voltou a ser acionado aos 12 minutos quando o Londrina marcou o segundo com Douglas Coutinho, mas a bola havia tocado no seu cotovelo.

Após o começo movimentado, com as duas equipes se alternando no ataque, a partida caiu de produção, com os dois times sentindo falta de mais inspiração de seus meias, os experientes Alan Ruschel, pelo Londrina, e Wagner, pelo lado do Vila.

Alan Ruschel e Wagner nem voltaram do intervalo. O segundo tempo começou como o primeiro tempo, com o Londrina chegando com perigo ao ataque. Antes dos dez minutos, o time da casa já tinha criado duas boas chances para ampliar o placar.

Aos 11 minutos, Watson que havia entrado no primeiro tempo, foi expulso após falta em Victor Andrade. Para piorar, na cobrança da falta, Pablo Dyego empatou ao desviar de cabeça cruzamento pela esquerda.

Com a expulsão, a partida mudou de panorama e o Vila passou a atacar o Londrina. O time goiano virou o marcador aos 22 minutos, quando Arthur Rezende converteu pênalti, que foi marcado após consulta ao VAR em toque de mão de Augusto em chute de Matheuzinho.

No final, o Londrina tentou o empate na base da pressão e conseguiu o objetivo aos 48 minutos. Após lançamento de Diego Tavares, João Paulo pegou rebote de fora da área e bateu no canto do goleiro Georgemy para empatar.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA-PR 2 X 2 VILA NOVA-GO

LONDRINA – Matheus Nogueira; Samuel Santos (Watson), Saimon, Augusto (Mandaca) e Felipe Vieira; João Paulo, Jhonny Lucas (Marcinho)(Mirandinha) e Alan Ruschel (Denílson); Caprini, Gabriel Santos e Douglas Coutinho. Técnico: Adilson Batista

Vila Nova-GO – Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Moacir (Bruno Colaço); Ralf (Pablo Roberto), Arthur Rezende e Wagner (Daniel Amorim); Matheuzinho (Diego Tavares), Pablo Dyego e Victor Andrade (Alisson Cassiano) Técnico: Higo Magalhães.

GOLS – Gabriel Santos a um minuto do primeiro tempo. Pablo Dyego, aos 12 e Arthur Rezende, de pênalti, aos 24 e João Paulo aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Diego Pombo Lopez (BA)

CARTÕES AMARELOS – Mandaca, Watson, Augusto e Saimon (Londrina). Rafael Donato, Bruno Colaço, Renato e Victor Andrade(Vila Nova)

CARTÃO VERMELHO – Watson (Londrina)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).