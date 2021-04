Esporte Com gol anulado, Santo André e São Bento empatam sem gols no Canindé

Santo André e São Bento não saíram de um empate sem gols na noite desta terça-feira, no Canindé, em São Paulo, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O São Bento foi o que mais chegou perto da vitória, tendo um gol anulado no segundo tempo.

Com o resultado, o Santo André chegou aos seis pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo A oito pontos atrás do líder Corinthians. O São Bento, por sua vez, segue sem vencer sendo o quarto colocado do Grupo B com três pontos.

Os primeiros 45 minutos foram de pouca técnica e muita marcação por parte de Santo André e São Bento. Os times pouco criaram, com a melhor chance de gol sendo por parte do time do ABC aos 37 minutos, quando Tiago Marques recebeu cruzamento e finalizou em cima do goleiro.

No segundo tempo os times aumentaram as investidas no campo ofensivo, com o São Bento tendo ligeira vantagem. Aos 14 minutos, Daniel Costa cruzou do lado direito e encontrou Patrick Vieira, que cabeceou para as redes. Contudo, o árbitro viu falta do meia e anulou o gol.

O time de Sorocaba seguiu ditando o ritmo nos minutos finais, principalmente pelo fato de ter ficado com um homem a mais em campo após a expulsão de William Goiano, do Santo André. Mas a igualdade persistiu até o apito final.

O Santo André aguardará definição da Federação Paulista de Futebol (FPF) para saber quando voltará a campo. Enquanto o São Bento jogará na sexta-feira diante do Corinthians, às 20 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 0 X 0 SÃO BENTO

SANTO ANDRÉ – Fernando Henrique; Marcos Martins, Rodrigo, William Goiano e Bruno Santos; PH (Caio Rangel), Marino (Bruno Cosendey) e Vitinho; Fernandinho (Rone), Tiago Marques (Ramon) e Minho (Wesley Fraga). Técnico: Alan Dotti (auxiliar).

SÃO BENTO – Luiz Daniel; Gabriel, Bruno Leonardo, Dirceu e Pablo; Serginho, Fábio Bahia (Allan Dias), Patrick Vieira (Leílson) e Daniel Costa (Mateus Santos); Diego Tavares (Ruan) e Ítalo (Geovane Itinga). Técnico: Edson Vieira.

ÁRBITRO – Ilbert Estevam da Silva.

CARTÕES AMARELOS – William Goiano (Santo André); Geovane Itinga (São Bento).

CARTÃO VERMELHO – William Goiano (Santo André).

LOCAL – Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).