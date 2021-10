09 out 2021 às 12:20 • Última atualização 09 out 2021 às 15:31

Esporte Com Gabriel Sara, São Paulo renova contrato com 5º jogador das categorias de base

O São Paulo acertou na sexta-feira a renovação de contrato de Gabriel Sara. O jogador assinou um novo vínculo até 31 de dezembro de 2024, sendo que o antigo era válido até 30 de abril do mesmo ano. A assinatura do meio-campista dá sequência ao planejamento da diretoria, que neste ano vem valorizando cada vez mais os jogadores formados nas categorias de base. Além dele, tiveram seus contratos renovados nos últimos meses os volantes Rodrigo Nestor, Talles Costa e Luan e o lateral-esquerdo Welington.

Gabriel Sara comemorou a sua renovação de contrato nas redes sociais. “Lutar até o fim e trabalhar por essa camisa para vivermos dias melhores”, escreveu o meia em uma postagem na sua conta oficial no Instagram.

Revelado no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP), o meia estreou pelo time principal no dia 3 de dezembro de 2017, no empate por 1 a 1 com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi, em São Paulo, em duelo que marcou a despedida do zagueiro uruguaio Diego Lugano, grande ídolo são-paulino, dos gramados.

Após a primeira experiência no profissional, Gabriel Sara retornou para Cotia e concluiu o seu processo de formação. Em 2019, foi integrado definitivamente ao grupo que trabalha no Centro de Treinamento da Barra Funda e atuou em seis partidas. Em 2020, o jogador passou a ser um dos principais nomes da equipe: atuou em 44 dos 55 jogos do time, sendo titular em 40 deles.

Se o ano anterior já havia sido bom, em 2021 Gabriel Sara alcançou números ainda mais expressivos. Ele vive a sua temporada mais goleadora pelo clube. São sete gols marcados em 36 jogos (26 deles desde o início) contra seis em 2020. Ao todo, o meio-campista disputou 87 jogos pelo São Paulo, marcou 13 gols e deu oito assistências.

O próximo compromisso de Gabriel Sara e do São Paulo será nesta segunda-feira contra o Cuiabá, às 20 horas (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 25.ª rodada do Brasileirão.