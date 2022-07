Com futuro indefinido, Cristiano Ronaldo critica imprensa: ‘Um dia acertam’

Em meio à indefinição sobre o seu futuro, Cristiano Ronaldo se manifestou pela primeira vez nesta sexta-feira, mas sem indicar qual caminho vai seguir em sua carreira. Pelas redes sociais, ele evitou confirmar sua permanência no Manchester United e atacou a imprensa.

“Impossível não falarem de mim um dia. Se não, a imprensa não ganha dinheiro. Sabem que, se não mentirem, não conseguem atrair a atenção das pessoas. Continuem que um dia acertam em alguma notícia”, disse o atacante, ao finalizar a mensagem com um emoji de gargalhada e um sinal de positivo.

A mensagem foi publicada pelo perfil oficial do português numa resposta à postagem feita por um perfil de fãs no Instagram. O post trazia uma foto do jogador com a camisa do Manchester United e uma legenda falando sobre seu futuro, ainda indefinido. E dizia que Jorge Mendes, empresário do atleta, teria afirmado que Ronaldo está “inflexível” sobre sua decisão de sair do United.

O futuro do português se tornou uma “novela” nas últimas semanas. Ele estaria insatisfeito no United por não poder disputar a Liga dos Campeões na nova temporada europeia. O clube inglês não obteve a classificação. Perto da aposentadoria o atacante queria se concentrar nas competições mais importantes.

Com chances de deixar o United, apesar de ter contrato para mais uma temporada, o atacante teria sido oferecido para rivais como Chelsea e Bayern de Munique, que recusaram as propostas. Outro clube que teria sido procurado é o Atlético de Madrid, que também fechou as portas.

O novo possível destino de Cristiano Ronaldo, segundo a imprensa europeia, é o Sporting, clube que o revelou e que vai disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões.