Esporte Com futuro incerto, Messi é homenageado pelo Barcelona no aniversário de 34 anos

O Barcelona está usando redes sociais para celebrar o aniversário de Lionel Messi, que completa 34 anos nesta quinta-feira. O clube catalão relembra os gols e grandes jogadas por meio de vídeos históricos. Com a homenagem, o Barcelona tenta mais uma cartada para renovar o contrato do astro, que vence no dia 30 de junho. Messi ainda não definiu seu futuro.

“Messi completa 34 anos. São 17 anos na elite. Único. Irrepetível. Leo”, diz a mensagem do clube no Twitter. O presidente do clube, Joan Laporta, havia planejado anunciar a renovação de contrato no dia do aniversário, mas as negociações continuam. A imprensa argentina especula que a renovação pode ser o presente do camisa 10.

O dirigente se diz otimista, mas uma das dúvidas se refere ao tempo de contrato. A expectativa do Conselho Administrativo é que Messi assine por mais duas temporadas. Perder um vínculo de mais de 20 anos com o jogador que foi eleito o melhor do mundo por seis vezes traria enorme desgaste para a imagem do clube.

Outra dúvida sobre a renovação é o projeto esportivo que o Barcelona pode oferecer. Messi quer se manter competitivo e conquistando títulos. Na última temporada, a equipe venceu apenas a Copa do Rei. O presidente acena com mais duas ou três contratações para a próxima temporada, mas esbarra em dívidas das ordem de R$ 4 bilhões. Até o momento, além da chegada de Aguero, o Barça confirmou Eric Garcia, Emerson e Memphis Depay para serem comandados por Ronald Koeman.

De todos os reforços, o Barcelona desembolsou ‘apenas’ 12 milhões de euros, cerca de R$ 50 milhões para contar com o latera brasileiro que estava no Real Bétis. Nos outros casos, o time catalão fez uso de suas próprias peças para conseguir convencer os reforços. Vale lembrar que Messi continua jogando em alto nível. Os 30 gols que marcou no Campeonato Espanhol foram suficientes para que ele liderasse a classificação de gols da La Liga pela oitava vez em sua carreira.

Messi está no Brasil para a disputa da Copa América. É uma das últimas possibilidades de conquistar um título com a seleção, algo que falta em sua carreira. O jejum do craque praticamente coincide com a “seca” do futebol argentino que não celebra uma conquista há 28 anos. A equipe já está classificada para a fase decisiva da Copa América. Os comandados de Lionel Scaloni voltam a campo na próxima segunda-feira para enfrentar a Bolívia, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Com a classificação antecipada, o técnico admite que vai planejar meios de poupar o elenco.