Esporte Com fraca atuação de brasileiros, Lyon perde do Angers no Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain está rindo à toa com o início do Campeonato Francês. Além dos grandes reforços e de duas vitórias seguidas, o time de Messi e Neymar vê os principais concorrentes ao título patinarem. Um dia após o campeão Lille levar 4 a 0 em casa, neste domingo foi a vez do Lyon dos brasileiros Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Thiago Mendes e Marcelo, autor de um gol contra, tropeçar. O quarto colocado da edição passada levou 3 a 0 do Angers.

Paquetá e Bruno Guimarães pouco apareceram na casa do Angers. Mesmo num primeiro tempo equilibrado, os jogadores da seleção brasileira não repetiram as boas atuações da temporada passada que os colocaram no radar da equipe nacional.

Não por acaso, acabaram substituídos por Peter Bosz no Estádio Jean Bouin. Thiago Mendes entrou no decorrer do jogo, mas também nada pôde fazer. Marcelo se destacou de maneira negativa ao recuar uma bola para Anthony Lopes e acabar marcando contra.

O erro do zagueiro custou o segundo gol na partida, já após o intervalo. Boufal havia aberto o marcador aos 20 minutos. Logo após o erro de Marcelo, a situação do Lyon ficou ainda pior com o segundo cartão amarelo e a consequente expulsão do lateral Cornet. Com um a menos, o Lyon ainda sofreu mais um gol, de Ounahi.

Com duas rodadas disputadas, o Lyon soma somente um ponto, no 15° lugar. O Angers assume a liderança no saldo de gols. Tem cinco diante de quatro do surpreendente Clermont, e três do favorito PSG. Só os três times ganharam duas vezes. O Olympique de Marselha joga ainda neste domingo e pode ser o quarto com 100% de aproveitamento.

Outros resultados deste domingo: Brest 1 x 1 Rennes, Clermont Foot 2 x 0 Troyes, Nantes 2 x 0 Metz, Reins 3 x 3 Montpellier.