24 out 2021 às 18:50 • Última atualização 24 out 2021 às 20:23

Esporte Com estrelas, PSG empata duelo quente com o Olympique e segue tranquilo na ponta

O Paris Saint-Germain empatou pela primeira vez na atual edição do Campeonato Francês neste domingo. Num duelo bastante nervoso e quente no Estádio Velódrome, em Mr4selha, teve o lateral Hakimi expulso e, mesmo com Neymar, Messi e Mbappé em campo, não foi além do 0 a 0 com o Olympique.

Com a igualdade, a equipe de Paris subiu para os 28 pontos e segue soberana na frente, com sete pontos a mais que o Lens. O Olympique de Marselha aparece em quarto, com 18.

Sempre quentes, o reencontro entre Olympique e PSG não fugiu à regra. Disputas pesadas, polêmica e mais um jogo terminado com menos jogadores em campo. O lateral-direito Hakimi foi expulso no começo do segundo tempo, o que dificultou as ações dos visitantes.

O lance foi bastante parecido com o do pênalti contra o Santos no qual Jean Mota começou a segurar fora da área o atacante do América-MG. Na França, porém, o VAR acatou a expulsão, mas o lance terminou apenas com falta perigosa.

Sempre dura quando recebe o PSG, a torcida do Olympique deu lição de falta de educação, com laser no rosto do goleiro Navas e muita coisa atirada no campo. Em uma cobrança de escanteio, Neymar teve de ser protegido por escudos da polícia por causa dos tantos objetos jogados em sua direção.

O jogo teve de tudo. Paralisações por causa das tantas garrafas atiradas no campo e até invasão de campo de um torcedor que queria abraçar Messi e impediu um bom lance ofensivo do argentino. Além de gols anulados.

A apresentação dos times foi abaixo do esperado, com pouca criatividade e raras chances. Mas, melhor para o PSG, tranquilo na frente e apenas com uma derrota em onze rodadas. Demais resultados deste domingo: Nice 3 x 2 Lyon, Lens 4 x 1 Metz, Lorient 1 x 1 Bordeaux, Reims 1 x 2 Troyes, Rennes 1 x 0 Strasbourg e Mônaco 3 x 1 Montpellier.