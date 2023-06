Esporte Com empréstimo no fim, Ivan Alvariño tem situação indefinida no Guarani

Depois de fazer trocas na comissão técnica e direção do futebol, o Guarani tem duas situações indefinidas para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Além do goleiro Tony, que pediu para deixar o clube, o polivalente Iván Alvariño não sabe qual será seu futuro.

Antes da demissão do executivo de futebol Rodrigo Pastana, o Guarani iniciou as conversas com os representantes de Iván Alvariño para renovar seu empréstimo junto ao Boca Juniors, da Argentina.

O vínculo atual só vai até 30 de junho e a ideia inicial era estender até o fim de 2023. Se não tiver sucesso, ainda restaria a opção de exercer a opção de compra, mas o valor não foi revelado. As conversas, porém, desaceleraram após Lucas Drubscky assumir como novo executivo. Ele conversa com o CEO Ricardo Moisés e também com o novo técnico, Umberto Louzer, sobre a situação.

Alvariño já atuou em 14 jogos nesta temporada, além de seis em 2022, quando chegou ao Brasil para sua primeira experiência fora do Boca Juniors. Volante de origem, ele também já foi escalado como zagueiro e lateral-direito.

Em relação a Tony, o goleiro não vem sendo mais relacionado após pedir para deixar o clube. Ele não está satisfeito e buscará um empréstimo quando a janela de transferências se abrir. Assim, Pegorari vem sendo titular do Guarani.