Esporte Com dúvida no ataque, António Oliveira comanda treino do Corinthians visando Copa Sul-Americana

Sem descanso no fim de semana, o Corinthians treinou neste sábado, já pensando na partida de terça-feira, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico António Oliveira cogita mudanças no setor ofensivo na partida contra o Nacional, do Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Há pelo menos duas disputas abertas por posição na equipe alvinegra, sendo a principal delas no ataque. Romero, xodó da torcida, briga por vaga com Pedro Raul, para formar trio com Yuri Alberto e Wesley. No empate com o Racing, do Uruguai, por 1 a 1, na terça-feira, o treinador português escalou Pedro Raul entre os titulares. No segundo tempo, trocou o jogador por Romero.

Yuri Alberto, artilheiro do time no ano, com sete gols, é peça garantida no ataque. Na estreia na Sul-Americana, ele marcou o único gol do Corinthians no jogo. Já Wesley ainda busca se firmar entre os 11. Na terça, foi substituído por Pedro Henrique.

No meio-campo, Breno Bidon tem a sombra de Fausto Vera, que voltou ao time na semana passada, após um mês de afastamento. Ele estava com um incômodo no pé direito. Contra o Racing, entrou no segundo tempo da partida. E, na próxima terça, poderá aparecer entre os titulares.

Assim, uma possível formação do Corinthians para terça teria Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Romero (Pedro Raul), Wesley e Yuri Alberto.

O elenco corintiano volta aos trabalhos na manhã deste domingo, na penúltima atividade de preparação para o jogo contra o Nacional, na terça, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.