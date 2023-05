Esporte Com dois gols de pênalti, América-MG quebra jejum e vence o Internacional na Copa do Brasil

Com dois gols de pênaltis, ambos marcados por Aloísio, aos 47 e aos 61 minutos do segundo tempo, o América-MG venceu por 2 a 0 o Internacional pelo jogo de ida da oitavas da Copa do Brasil, nesta quarta-feira à noite, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

No jogo de volta o time mineiro pode até perder por um gol para chegar às quartas de final, enquanto o time gaúcho precisa vencer por três gols de diferença ou, então, vencer por dois gols e levar a definição da vaga para os pênaltis.

O segundo jogo será disputado em Porto Alegre (RS), no estádio Beira-Rio, dia 31, também às 21h30. Quem avançar recebe o prêmio de R$ 4,4 milhões da CBF. Os gaúchos, mais uma vez tiveram uma atuação ruim, mas desta vez, culparam a arbitragem pela derrota, que teria marcado dois pênaltis inexistentes.

A vitória interrompeu uma série de cinco jogos sem vitória do América, deixando o Internacional com quatro derrotas consecutivas e tendo que administrar sua crise. Antes perdeu para São Paulo, Athletico e Atlético-MG, tendo como agravante a fragilidade de seu ataque que marcou apenas quatro gols no Brasileirão.

Com os dois times em crise e vindo de três derrotas consecutivas, ninguém quis se arriscar. Os dois técnicos escalaram um time recheado de reservas para este primeiro jogo decisivo. Alguns titulares entraram depois no decorrer do jogo.

Com poucos torcedores no estádio, o Internacional parece ter se sentido à vontade para tomar as iniciativas em campo. Nos primeiros minutos finalizou duas vezes com perigo. Aos quatro minutos, Maurício levantou a bola na área e Alan Patrick desviou de cabeça, exigindo que o goleiro americano, Mateus Pasinato, saltasse para mandar a bola a escanteio. Em seguida, Maurício chutou de longe e Pasinato, de novo, saltou para defender.

Depois disso, o time gaúcho manteve a posse de bola, encurralando o América-MG em seu campo defensivo. Apesar de ter 70% de posse de bola, o Internacional praticamente não finalizou mais a gol. Para o técnico Mano Menezes ‘falta confiança aos atletas’.

O América-MG, acuado, pouco chegou no ataque. Só apareceu com perigo uma vez, aos 36 minutos, quando Mateus Gonçalves cruzou rasteiro e o volante Breno apareceu na pequena área tentando acertar a bola de carrinho. Chegou um pouco atrasado para completar.

O segundo tempo começou com o América avançado, tentando sair da pressão do visitante. Aos 17 minutos, o Internacional festejou o gol de Maurício, mas atendendo o VAR o árbitro carioca Bruno Arleu de Araújo anulou o lance porque no início da jogada aconteceu uma falta de Alan Patrick em cima de Lucas Kal.

O meia colorado não se conteve, reclamou do árbitro e recebeu o segundo cartão amarelo, portanto, acabou expulso. Na beira do gramado, ironicamente, o técnico Mano Menezes batia palmas e dava risada. Minutos depois pediu autorização do quarto árbitro para ir ao banheiro. O Inter, a partir de então, seguiu com um jogador a menos, recuou e passou a esperar algum contra-ataque.

O América-MG não soube tirar vantagem da superioridade numérica, mesmo com as entradas de alguns titulares, como Benítez, Alê e Aloísio. Faltou força ofensiva, como já tem sido visto no Brasileirão. O empate parecia ser o resultado final, mas mudou quando De Pena e Lucas Kal se chocaram dentro da área e o árbitro marcou o pênalti, muito reclamado pelos defensores colorados. Na cobrança, Aloísio deslocou o goleiro Keiller e fez 1 a 0, aos 47 minutos.

Ainda nos acréscimos, aos 56 minutos, Aloísio entrou em velocidade na área e foi empurrado por Bustos, que cometeu pênalti. O VAR ainda chamou o árbitro para corrigir a aplicação de cartão porque seria um lance de perigo de gol. O cartão amarelo para Bustos foi anulado e ele recebeu o vermelho.

No final de semana os dois times retomam o Campeonato Brasileiro. O América-MG vai receber o Fortaleza, sábado, às 18h30, no estádio Independência. O Internacional vai pegar o rival Grêmio, domingo, às 18h30, na Arena do Grêmio. Ambos os jogos são válidos pela sétima rodada.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 0 INTERNACIONAL

AMÉRICA-MG – Mateus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Wanderson (Ricardo Silva) e Danilo Avelar; Lucas Cal, Breno (Benítez) e Emmanuel Martínez (Alê); Everaldo, Renato Marques (Aloísio) e Mateus Gonçalves (Felipe Azevedo). Técnico: Vagner Mancini.

INTERNACIONAL – Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Mercado e Thauan Lara (Nicolás Hernández); Baralhas (Carlos de Pena), Gustavo Campanharo (Johnny), Maurício (Jean Dias), Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Alemão. Técnico: Mano Menezes.

GOL – Aloísio, de pênalti, aos 47 e aos 61 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Emmanoel Martínez e Wellington Silva (América-MG). Thauan Lara, Pedro Henrique, Gustavo

Campanharo, Mercado e Alan Patrick (Internacional)

CARTÕES VERMELHOS – Alan Patrick e Bustos (Internacional).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).