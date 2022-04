Esporte Com dois gols de Laimer, RB Leipzig vence Dortmund fora de casa no Alemão

Com Haaland de volta ao time titular e Reus completando 350 jogos pelo clube, o Borussia Dortmund perdeu para o RB Leipzig neste sábado. Com dois gols de Laimer no primeiro tempo, um de Nkunku e outro de Olmo, já no segundo, os visitantes venceram por 4 a 1 e se consolidaram no G4 da Bundesliga. O gol da equipe de Dortmund foi feito por Malen.

Com a vitória, o RB Leipzig chegou aos 48 pontos e segue na quarta colocação do Alemão, três pontos atrás do Bayer Leverkusen. Já o Borussia Dortmund segue com 57 e é o segundo colocado, nove atrás do Bayern de Munique.

Contando com o apoio da torcida, que mais uma vez lotou o Signal Iduna Park, o Dortmund conseguiu levar perigo nos primeiros minutos. Com Reus, Haaland e Raphael Guerreiro inspirados, os donos da casa conseguiram envolver a defesa do RB Leipzig, mas acabaram errando o último passe e não incomodavam o goleiro Gulacsi.

Nos primeiros 20 minutos de partida, o Borussia Dortmund não deixou o adversário respirar, contudo, aos 21, bastou um contra-ataque para que o RB Leipzig conseguisse abrir o placar. Em contra-ataque rápido, Nkunku enfiou boa bola para Laimer e o atacante tocou por cima do goleiro para abrir o placar.

Após sofrer o gol, o Dortmund seguiu em cima e voltou a parar nos erros de passe na hora da definição da jogada. Desta forma, o time visitante se soltou e marcou mais uma vez. Aos 28, Laimer pegou a sobra na entrada da área, finalizou, a bola desviou na zaga e o RB Leipzig abriu 2 a 0. Depois do segundo gol, os donos da casa diminuíram o ritmo e a partida foi para o intervalo com a vitória parcial dos visitantes.

Na segunda etapa, o Borussia Dortmund partiu para o ataque e deixou espaços para o RB Leipzig. Desta forma, o time visitante passou a ter algumas chances para marcar e fez o terceiro aos 12. Em jogada coletiva pelo meio, Nkunku recebeu na área e finalizou de primeira para fazer 3 a 0.

Depois do terceiro gol, o jogo diminuiu de ritmo. Com a vantagem no placar, o time visitante passou a esperar ainda mais o adversário no próprio campo para poder contra-atacar. Já o Dortmund não achava alternativa para passar pela defesa do oponente e não levou perigo ao de Gulacsi.

Já na parte final do jogo, os donos da casa conseguiram marcar o primeiro gol. Aos 38, após bate e rebate na área, Malen aproveitou cruzamento e fez de cabeça. Contudo, dois minutos mais tarde, o Leipzig marcou mais uma vez. Após cobrança de lateral, Nkunku achou Olmo livre na entrada da área e o meia acertou lindo chute para fazer o 4 a 1 e dar números finais na partida.