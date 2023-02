Esporte Com dois gols de Hulk, Atlético-MG supera o Democrata e mantém os 100% no Mineiro

Jogando diante de sua torcida na Arena Independência, o Atlético-MG fez o dever de casa e venceu o Democrata de Sete Lagoas, por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O artilheiro Hulk marcou duas vezes de falta, enquanto Paulinho anotou o outro gol atleticano. Todos os gols saíram ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Atlético-MG irá com 100% de aproveitamento para o clássico contra o Cruzeiro, na próxima rodada. O time lidera o Grupo A com 12 pontos. O Democrata é o terceiro do Grupo B, com um ponto ganho.

A partida começou com um lance assustando a torcida atleticana. Nos minutos iniciais, Vinícius Barba arriscou de longe e a bola raspou a trave de Everson. Após o susto, o Atlético colocou a bola no chão e com velocidade começou a ter amplo domínio.

Hulk abriu o placar, aos 12 minutos. Em cobrança de falta da intermediária, o camisa 7 cobrou forte, a bola pegou efeito e, com ajuda do goleiro, morreu no fundo das redes. Detalhe: a batida foi no meio do gol e ainda resvalou no travessão antes de entrar.

Em vantagem, o Atlético seguiu em busca do segundo gol para encaminhar a vitória ainda na primeira etapa. Dodô tabelou com Patrick e finalizou colocado para a defesa de Gustavo Silva. Depois foi a vez de Paulinho parar em outra boa defesa do goleiro do Democrata.

Em outra cobrança de falta, porém, Hulk venceu o goleiro visitante e anotou um golaço. Jair sofreu falta na meia lua, o atacante ajeitou e de canhota encheu o pé, no ângulo esquerdo. Desta vez, Gustavo Silva não teve culpa.

Apesar dos dois gols no placar, o Atlético-MG queria mais. Antes do fim do primeiro tempo, aos 47, Paulinho marcou o terceiro. Após boa troca de passes, Pedrinho achou Patrick na esquerda, que rolou de primeira para Paulinho desviar para as redes.

Na segunda etapa, o panorama não se alterou. Com a vantagem construída na primeira etapa, o Atlético-MG seguiu dominando a partida. Com boa troca de passes, o time chegava com facilidade na defesa adversária, mas tinha as finalizações bloqueadas. Quando teve a chance, Paulinho parou no goleiro Gustavo Silva.

Promovendo alterações visando o clássico contra o Cruzeiro, o técnico Eduardo Coudet começou a descansar o seu time. Com sangue novo, o time da casa chegou somente na bola parada. Hyoran cobrou a falta no bico da área, mas passou por cima.

Até então coadjuvante, o Democrata quase marcou o gol de honra. Em uma das raras oportunidades, Diogo recebeu na esquerda e acertou o travessão de Everson.

Na reta final, o Atlético trocou passes no campo de ataque, a fim de gastar o tempo restante. Mesmo sem muita intensidade, Vargas quase anotou de calcanhar. Foi bloqueado. Já nos acréscimos, Hyoran finalizou de fora da área, para grande defesa de Gustavo Silva.

Na próxima rodada o Atlético-MG tem nada menos que o clássico contra o Cruzeiro, na segunda-feira, às 20h, na Arena Independência, desta vez com mando cruzeirense. O Democrata joga no domingo, contra o Ipatinga, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 0 DEMOCRATA

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano (Vitor Gabriel), Bruno Fuchs, Jemerson e Dodô; Allan (Ademir), Edenílson e Patrick (Hyoran); Hulk, Pedrinho (Igor Gomes) e Paulinho (Vargas). Técnico: Eduardo Coudet.

DEMOCRATA – Gustavo Silva; Fillipi, William Mineiro, Marcão e Gustavinho (Khawhan); Gustavo Crecci (Lucas Abreu), Juliano (Thiago Ribeiro), Vinícius Bala, Neto e Rodney (Muranga); Jorge Henrique (Diogo). Técnico: Paulinho Guará.

GOLS – Hulk, aos 12 e aos 34, e Paulinho, aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Wanderson Alves de Sousa.

CARTÕES AMARELOS – Pedrinho e Allan (Atlético-MG); Neto (Democrata).

RENDA – R$ 507.430,70.

PÚBLICO – 21.216 torcedores.

LOCAL – Arena Independência, Belo Horizonte.