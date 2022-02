Esporte Com dois de Reus, Dortmund vence Union Berlin e fica mais perto do líder Bayern

O Borussia Dortmund venceu o Union Berlin por 3 a 0 neste domingo, no Alten Försterei, e se aproximou do Bayern de Munique na briga pela liderança do Campeonato Alemão. A vitória na partida válida pela 22ª rodada foi construída com dois gols de Reus, ainda na primeira metade do primeiro tempo, e finalizada por Guerreiro na etapa final.

Como o Bayern perdeu por 4 a 2 para o Bochum no sábado, o time aurinegro entrou em campo sabendo que bastava vencer para diminuir uma distância de nove pontos para o líder. Assim foi feito, e agora a equipe comandada por Marco Rose, ainda na vice-liderança, tem 46 pontos, seis a menos que os bávaros, que somam 52.

O grande nome do triunfo foi Marco Reus, que tirou o zero do placar aos 18 minutos, quando marcou o seu 150º gol em dez temporadas disputadas com a camisa do Dortmund. Cinco minutos depois, saiu o 151º, após o atacante receber a bola de Donyell Malen e acertar o canto inferior esquerdo do goleiro Luthe.

Aos 32 anos, Reus já marcou 11 gols em 31 jogos na atual temporada, mesmo número de bolas que colocou na rede durante toda a temporada passada, na qual foi a campo 49 vezes. Além disso, soma sete assistências para gols dos companheiros.

Depois dos dois gols sofridos em um intervalo curto de tempo, o Union Berlin não conseguiu a reação que desejava e viu o Dortmund administrar o resultado com certa tranquilidade. Então, aos 26 da etapa final, as chances de resposta diminuíram ainda mais, já que Raphael Guerreiro marcou o terceiro gol aurinegro.

O Borussia Dortmund volta a campo às 14h45 de quinta-feira, quando faz o primeiro duelo da segunda fase da Liga Europa, contra o Rangers, no Signal Iduna Park.