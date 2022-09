Esporte Com dois de Lewandowski, Barcelona assume liderança provisória no Espanhol

O Barcelona se recuperou da derrota para o Bayern da melhor forma possível diante de 85.073 espectadores no Camp Nou. Nesse sábado venceu com facilidade o lanterna Elche por 3 a 0 e vai dormir na liderança isolada do Campeonato Espanhol.

O polonês Robert Lewandowski marcou dois gols e Depay completou para o clube catalão. Agora a equipe chegou aos 16 pontos, um a mais do que o Real Madrid, que joga no domingo contra o Atlético de Madri fora de casa.

O atacante brasileiro Raphinha, que tem grandes chances de ir para a Copa do Catar, começou no banco (entrou aos 14 do segundo tempo no lugar de Dembélé) e teve uma atuação apenas regular atuando pela direita do ataque.

O JOGO

Se na terça-feira o Barça sofreu diante do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões (perdeu por 2 a 0), neste sábado o técnico Xavi tinha tudo para fazer a equipe reencontrar a vitória. Tendo pela frente o pior time do Espanhol (é o último com apenas um ponto em seis jogos) ainda contou com a expulsão de Verdú logo aos 14 do primeiro tempo após segurar o polonês que partia livre em direção ao gol.

Com um time muito superior e um atleta a mais foi questão de tempo e paciência para o Barcelona abrir o placar ainda na primeira etapa justamente com Lewandowski, que, dentro da pequena área, só teve o trabalho de completar para o gol, aos 34. Sete minutos depois Depay ampliou após uma bela jogada individual.

No segundo tempo o Barça continuou com domínio amplo e fez o terceiro com o polonês aos 3, que aproveitou uma pequena confusão na área e chutou no canto direito do gol. O time da casa só não aplicou uma goleada histórica porque o goleiro Edgar Badia impediu. Por falar em goleiro, Ter Stegen foi praticamente um espectador afinal o Elche deu apenas uma finalização (no último minuto de jogo).

Na outra partida deste sábado, o Mallorca bateu o Almería, em casa, por 1 a 0 com um gol de cabeça de Pablo Maffeo, aos 25 do primeiro tempo.

Agora o Mallorca ocupa a oitava colocação com 8 pontos. O Almería é o 14º., com 4. O próximo jogo do Mallorca será justamente contra o Mallorca, em casa, no sábado.