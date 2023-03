Esporte Com dois a menos, Ponte Preta empata com o Comercial pelo Paulista A2

Comercial e Ponte Preta empataram por 1 a 1 o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista A2. O time de Campinas saiu na frente com gol de Mateus Silva, no começo do primeiro tempo, mas Wendel, na etapa final, empatou. A Ponte Preta ainda teve dois jogadores expulsos no segundo tempo.

A partida foi realizada no Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A vaga nas semifinais vai ser definida na segunda partida, marcada para a próxima terça-feira, às 19h, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Quem vencer, garante vaga nas semifinais, enquanto um novo empate leva a definição aos pênaltis.

Mesmo como visitante, a Ponte Preta começou melhor e abriu o placar com o zagueiro Mateus Silva, aos 13 minutos do primeiro tempo. O time de Campinas ainda teve chance para ampliar o placar.

Logo aos dois minutos do segundo tempo, porém, o atacante Jeh foi expulso e deixou a Ponte com um jogador a menos. O Comercial martelou até empatar aos 31 minutos, com Wendel cobrando pênalti. Pablo Dyego foi expulso aos 38 minutos por dar um carrinho perigoso.

OUTROS JOGOS

Na sexta-feira, o Noroeste venceu por 1 a 0 o Velo Clube, mesmo atuando em Rio Claro. No sábado cedo, em Santos, a Portuguesa Santista perdeu para o XV de Piracicaba por 2 a 1. O quarto jogo das quartas de finais será entre Oeste e Novorizontino, domingo, a partir das 18h, na Arena Barueri.