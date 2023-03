Esporte Com dívidas de R$ 59 mi, Guarani dá início ao processo de recuperação judicial

O momento do Guarani é favorável dentro de campo após a vitória diante da Portuguesa pela Taça Independência e pode também se tornar favorável em relação às suas finanças em um futuro próximo. Isso porque no último dia 10, sexta-feira, o clube impetrou na Justiça o pedido de Recuperação Judicial para começar a pagar as suas dívidas que giram em torno de R$ 59 milhões.

O pedido será analisado pela 7ª Vara Cível de Campinas. A ideia é reunir todas as dívidas em uma só para que seja mais fácil a organização e o gerenciamento dos pagamentos dos valores devidos.

Se a Justiça acatar o pedido do Guarani, o clube terá um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação, e todas as ações e execuções contra o clube serão suspensas durante um prazo de 180 dias.

Por meio de nota oficial publicada no próprio site do clube, o presidente Ricardo Moisés explicou sobre o momento financeiro atual do Guarani e como este pedido é importante para que o Guarani consiga sanar suas pendências e possa se fortalecer no futuro.

“Chegou a hora do clube enfrentar sua dívida, propor uma forma de pagar e encerrar seus débitos e iniciar o pagamento de seus impostos. O equilíbrio, a boa administração e a organização serão as principais jogadas nesta partida que se inicia hoje, perdurará por alguns anos, mas que terá um resultado muito positivo para o futuro. Esta é uma decisão que pensa no Guarani para daqui mais de 10 anos, talvez como há muito não se pensasse”, disse o mandatário.

O advogado Ricardo Soler explicou em detalhes o passo a passo do processo até que o Guarani consiga a efetivação da sua Recuperação Judicial. De acordo com o advogado o pedido pode ou não ser deferido pela justiça e o processo para que o Bugre efetive sua recuperação depende de algumas etapas.

“Primeiramente é necessário entender que o Guarani pode ou não ter esse pedido aceito pela Justiça, tudo depende da análise da documentação feita pelo juiz. Documentos esses que são a relação de credores, balanços contábeis dos últimos anos entre outros. Além disso, caso a Justiça aceite o pedido será feito o seguinte processo, análise das liminares, dos créditos a negociação das dívidas até a homologação e a efetivação da Recuperação Judicial”, explicou Ricardo Soler.

DÍVIDAS

Grande parte das dívidas estão relacionadas à ações civis movidas contra o clube. Sob a administração de Ricardo Moisés, as ações trabalhistas foram consideravelmente reduzidas, o que tem facilitado a organização financeira do clube. O dirigente detalha isso na nota publicada no site, informando que o valor das ações trabalhistas giram em torno de R$ 10 milhões.

“Antes mesmo da Recuperação Judicial, o Guarani conseguiu diminuir muito sua dívida trabalhista, restando hoje menos de 10 milhões a serem sanados”, ressaltou o presidente. Ele também entende que o processo para eliminação total das dívidas do clube será árduo, mas extremamente necessário para que o time volte a estar na elite do futebol brasileiro. Além disso, o momento atual é muito mais favorável para a eliminação das dívidas do que alguns anos atrás.

O QUE AGRAVOU A DÍVIDA?

Um dos pontos principais para explicar a atual dívida do Guarani foram os períodos de instabilidade em administrações passadas e, aliado a isso, o período de pandemia, entre 2020 e 2021, que atingiu de forma drástica as finanças do clube. Atualmente o Guarani possui credores que estão há 25 anos sem receber do clube, que também não paga seus impostos desde os anos 90.

Essa dívida acumulada deixa o clube impossibilitado de gerar receita com a venda de jogadores e penhora as contas do clube, gerando muito constrangimento não só para a diretoria, mas também ao torcedor, que aguarda por boas contratações e times competitivos para conseguir títulos.

Vale lembrar que nos últimos anos, devido a esse valor acumulado em dívidas, o time tem sofrido em campo para fazer boas campanhas e tem flertado com certa frequência com a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B.

Por meio deste pedido de recuperação judicial, o Guarani pretende apresentar um plano de pagamento aos seus credores para resolver seu passivo cível de uma vez por todas. O pedido de recuperação já foi encaminhado e a decisão pelo seu deferimento ou não, deve sair a qualquer momento.