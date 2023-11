Esporte Com direito a golaço, Inter de Milão bate Frosinone e reassume a liderança do Italiano

Em jogo com direito a golaço, a Inter de Milão fez a lição de casa neste domingo e retomou a liderança do Campeonato Italiano. A tradicional equipe italiana venceu o Frosinone por 2 a 0, com um lindo gol de Dimarco quase do meio-campo, nos minutos finais do primeiro tempo, no estádio Giuseppe Meazza.

A Inter chegou ao seu 10º triunfo no Italiano, alcançando os 31 pontos, dois a mais que a Juventus, que havia dormido na liderança no sábado. O rival Milan ocupa o terceiro posto, com 23. Já o Frosinone figura no modesto 12º lugar da tabela, com 15 pontos.

Neste domingo, a Inter abriu o placar aos 42 minutos com um golaço, já candidato ao Prêmio Puskas, da Fifa. Dimarco recebeu passe de Mkhitaryan, disparou pela lateral esquerda e arriscou a finalização praticamente do meio-campo. A bola encobriu o goleiro Stefano Turati e deixou os anfitriões em vantagem.

No segundo tempo, sem perder tempo, a Inter aumentou a vantagem logo aos três minutos, após falta de Ilario Monterisi em Marcus Thuram dentro da área. Calhanoglu bateu o pênalti com tranquilidade e anotou o segundo gol dos anfitriões.

Com a boa vantagem construída no placar, o time de Milão desacelerou na última meia hora de jogo. O atacante argentino Lautaro Martínez desperdiçou duas boas oportunidades de gol e o placar continuou inalterado até o apito final.

OUTROS RESULTADOS

Mais cedo, Lazio e Roma empataram sem gols no clássico romano, com mando do primeiro. A partida disputada no estádio Olímpico foi marcada pela tensão, pelo excesso de cartões amarelos e também pelo futebol aquém do esperado, o que se refletiu no empate sem gols. As duas equipes não empatavam desde 2020. E a última igualdade por zero havia sido registrada em abril de 2018.

Comandada pelo técnico José Mourinho, a Roma está em sétimo lugar, com 18 pontos. A Lazio tem apenas um ponto a menos, mas figura somente no 10º posto da tabela.

Em outros jogos da rodada, a Fiorentina derrotou o Bologna por 2 a 1, em casa. O time de Florença ocupa o sexto lugar, com 20 pontos, enquanto o adversário é o oitavo, com 18. Diante de sua torcida, a Udinese empatou por 1 a 1 com a Atalanta, que perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados – é o 5º, com 20.