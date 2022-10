Com destinos definidos, Brusque e CRB empatam sem gols na Série B

Já com os destinos definidos na Série B do Campeonato Brasileiro, Brusque e CRB fizeram um jogo com poucas emoções na noite desta terça-feira, na abertura da 37ª rodada. O time catarinense acertou uma bola na trave, mas o placar terminou zerado no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

O Brusque, rebaixado na última rodada, agora soma 34 pontos, na 18ª colocação. Já o CRB, que seguirá na segunda divisão nacional em 2023, soma 50 pontos, em décimo lugar.

O primeiro lance de perigo foi do Brusque. Paulo Baya fez excelente passe por cima, mas Jailson, dentro da área, pegou fraco e facilitou a defesa. O CRB respondeu com Bruninho, que ficou com sobra na meia-lua e chutou rasteiro, mas o goleiro Jordan fez a defesa.

Depois disso, as chances diminuíram, mas já nos acréscimos os donos da casa quase abriram o placar. Após cobrança de escanteio, Jailson subiu bem, sem marcação, e cabeceou firme, mas a bola parou na trave.

O panorama não mudou muito no segundo tempo, com poucas chances criadas. Quando o Brusque construiu boa chegada, com chute de Álvaro, a arbitragem marcou impedimento. O meia ainda arriscou de fora da área depois, mas para fora. Ainda deu tempo para Toty, do Brusque, ser expulso por impedir avanço de Riquelme, que sairia na cara do gol. Assim, o jogo terminou empatado.

Na 38ª e última rodada, o Brusque visita o Grêmio, na arena adversária, em Porto Alegre (RS). Já o CRB encerra sua temporada em casa, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), diante do Bahia. A princípio, todos os jogos estão marcados para as 18h30 do domingo (6), mas alguns podem sofrer alterações caso não influencie na tabela.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 0 X 0 CRB

BRUSQUE – Jordan; Toty, Éverton Alemão, Wallace Reis e Airton; Felipe Manoel (Wagner Balotelli), Matheus Trindade, Álvaro (Neto) e Paulo Baya (Patrick); Jailson (Alex Ruan) e Fernandinho (Edílson). Técnico: Gilson Kleina.

CRB – Vitor Caetano; Raul Prata, Wellington Carvalho, Matheus Mega e Guilherme Lopes (Reginaldo); Yago (Uillian Correia), Juninho Valoura e Bruninho (Richard); Maycon Douglas (David Brall), Emerson Negueba (Riquelme) e Gabriel Conceição. Técnico: Daniel Paulista.

ÁRBITRO – Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

CARTÕES AMARELOS – Wallace Reis, Felipe Manoel e Matheus Trindade (Brusque). Raul Prata e Maycon Douglas (CRB).

CARTÃO VERMELHO – Toty (Brusque).

PÚBLICO E RENDA – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).