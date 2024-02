Meia Khawhan, lesionado, e zagueiro Vitor Felipe, suspenso, são as baixas na equipe do técnico Lúcio Borges

Após vencer o Nacional fora de casa, por 1 a 0, na rodada passada do Campeonato Paulista da Série A4, o União Barbarense volta a campo nesta quarta-feira (28), quando recebe no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, o Penapolense, às 19h30. O duelo faz parte da oitava rodada da competição.

No entanto, o time do técnico Lúcio Borges chega para a partida com dois importantes desfalques: o zagueiro Vitor Felipe, que foi expulso contra o time da capital paulista, e o meia Khawhan, lesionado.

Khawhan tem problema na região das costelas e não enfrente o Penapolense – Foto: Bruno Zancan / UABFC

A ausência mais sentida é a do meio-campista. Autor do gol da vitória no mesmo jogo, ele deixou o gramado após se chocar com um adversário e sentir dores na região das costelas. Após exames, o atleta teve confirmado um problema no local atingido e deve ficar fora de ação por pelo menos duas partidas.

Para a vaga de Vitor Felipe, David é o favorito, mas o veterano Luís Felipe corre por fora e pode ser uma surpresa do treinador. Já para o posto de Khawhan, Vitor Hugo deve ter a chance.

A boa notícia fica por conta da volta do meia-atacante Pedro Henrique, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada anterior.

O Leão da 13 tem nove pontos e está na nona colocação da Série A4, a primeira fora do G8 da disputa e uma acima do Penapolense, que tem oito pontos e ocupa o décimo lugar. Sendo assim, qualquer um dos dois times pode fechar a rodada no grupo dos oitos primeiros em caso de vitória.