Esporte Com desconforto muscular, Julio Furch vira dúvida no Santos para 2º jogo da final do Paulistão

O técnico Fábio Carille tem uma semana inteira para preparar o Santos para o segundo jogo da final do Paulistão, contra o Palmeiras. Mas uma possível baixa no ataque deve concentrar suas atenções nos próximos dias. Titular, o atacante Julio Furch reclamou de um desconforto muscular na partida de ida da decisão, no domingo, e virou dúvida para o jogo marcado para o dia 7 de abril, no Allianz Parque, na capital paulista.

O jogador argentino sentiu dores no adutor esquerdo e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Morelos entrou em seu lugar antes do intervalo, alterando as características do ataque preparado por Carille para o importante jogo na Vila Belmiro, que terminou com vitória dos anfitriões por 1 a 0.

Ao fim da partida, o Santos evitou antecipar informações sobre o estado do jogador. “O atleta será reavaliado pelo Departamento Médico do Santos FC nos próximos dias”, informou o clube.

Carille evitou projetar o futuro setor ofensivo do Santos para o domingo, mas indicou que poderia mandar a campo uma equipe sem centroavante. Se o argentino não tiver condições de jogo na segunda partida da final, o treinador poderá colocar novamente Morelos em campo ou optar pelo jovem Bruno Marques.

William Bigode, um dos reforços para esta temporada, sofreu lesão e não joga mais neste Campeonato Paulista. Seu retorno deve acontecer somente durante a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no fim de abril.

No domingo, o treinador evitou atribuir a saída precoce de Julio Furch da partida à queda do Santos ao longo da etapa final. “A caída no segundo tempo não tem relação com Cazares e Morelos, poderíamos sair no tiro de meta curto, tentei passar a informação, mas não chegou por conta do barulho”, afirmou.

Com o triunfo de domingo, o Santos pode se sagrar campeão mesmo em caso de empate no Allianz Parque. O time da Vila Belmiro não levanta o troféu do Paulistão desde 2016.