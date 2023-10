Atual campeã e com americanenses no elenco, seleção feminina de basquete já garante medalha em caso de vitória

A seleção brasileira de basquete feminino volta à quadra neste sábado (28) visando uma vaga na final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Com a presença das americanenses Débora Costa e Leila Zabani, a equipe enfrenta a Argentina, às 20h. Em caso de vitória, o Brasil garante ao menos a medalha de prata.

A outra semifinal será disputada entre Cuba e Colômbia, às 17h30, no mesmo dia.

Brasil passou pela Colômbia nesta sexta-feira – Foto: Gaspar Nóbrega / COB

No entanto, o objetivo é o ouro. Isso porque a seleção é a atual campeã do Pan e almeja manter o status. O time comandado por João Camargo chega ao mata-mata após garantir a primeira posição do Grupo B, com três vitórias em três jogos. A chave ainda tinha Colômbia, que avançou em segundo, Venezuela e México.

Ao longo da primeira fase, Leila foi um dos destaques do Brasil, especialmente no setor ofensivo. Saindo do banco de reservas, a ala contribuiu com médias de 9.3 pontos por jogo, além de 4.3 rebotes e 4.3 assistências. Diante da Venezuela, flertou com um triplo-duplo ao fazer 12 pontos, 7 rebotes e 7 assistências.

Débora, por outro lado, foi titular em todas as partidas. Nos três primeiros jogos, ela foi participativa no setor defensivo e ainda contribuiu com média de três assistências por jogo. Em quadra, registrou um índice +/- de +12. Ou seja, enquanto esteve em quadra, o Brasil esteve 12 pontos à frente do adversário.

Logo após a partida diante da Colômbia, vencida pelas brasileiras por 78 a 57, Débora falou ao LIBERAL sobre a expectativa para a semifinal. Àquela altura, o Brasil ainda não conhecia seu adversário, já que o Grupo A tinha jogos a serem disputados no decorrer do dia.

“Expectativa de um grande jogo, ainda não sabemos nosso adversário porque depende dos jogos que estão em andamento nesta tarde. De qualquer, forma semifinal é sempre difícil por tudo que ela representa. Nós viemos em busca do ouro e, ganhando amanhã, estaremos um passo mais perto do nosso objetivo”, disse.

Canoagem

Outro americanense a competir nos Jogos Pan-Americanos neste fim de semana é Guilherme Mapelli, na canoagem slalom. Nesta sexta-feira, ele terminou a prova contrarrelógio da categoria K1 cross em 50s70, garantindo a segunda posição.

Assim, ele se classificou à semifinal da modalidade. As finais da canoagem serão neste domingo (29), no período da tarde.

