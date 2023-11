Com Daronco no apito, Unidos da Vila Picerno vence Amador de Sumaré

O Unidos da Vila Picerno foi campeão do Campeonato Amador de Futebol de Sumaré, em final disputada neste domingo (26), no Centro Esportivo José Pereira. Na decisão, a equipe derrotou o Esporte Clube Bom Retiro por 1 a 0 e levou a taça. Um dos destaques do jogo, no entanto, foi o árbitro Anderson Daronco.

Natural do Rio Grande do Sul, Daronco é um dos principais árbitros de futebol do País e apita sob a chancela da Fifa. Um dia antes, no sábado, estava em Curitiba, trabalhando no empate sem gols entre Athletico e Vasco, na Arena da Baixada.

Anderson Daronco apitou a decisão em Sumaré – Foto: EPTV Campinas

Esse foi o terceiro título amador do Unidos da Vila Picerno. Antes, a equipe já havia conquistado a taça em 2016 e 2022. Mais cedo, aconteceu a final da segunda divisão do Amador. Pelo placar de 3 a 1, o Parceiros FC derrotou o Guarani e saiu com o título.

Nova Odessa

O fim de semana também foi de decisão em Nova Odessa que, assim como Sumaré, contou com arbitragem de peso. No Estádio Municipal Natal Gazzetta, o Campo do Progresso, a final entre EC Real e UVA foi apitada por Marcelo de Lima Henrique, que já foi do quadro da Fifa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na sexta-feira, antes da decisão de Nova Odessa, o árbitro esteve na goleada do Bahia por 5 a 1 contra o Corinthians, em plena Neo Química Arena.

Dentro de campo, a final foi vencida nos pênaltis pelo Real, após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.

No domingo, houve ainda a disputa das finais da segunda e terceira divisão. Na segundona, o São Manoel derrotou o Guarapari nos pênaltis e se sagrou campeão, enquanto o Desportivo Déli venceu o Juventus por 4 a 2 e levou o título da terceirona.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Claus

Neste domingo, o barbarense Raphael Claus apitou a partida entre Shabab Al-Ahli e Al Ain, vencida pelo Al Ain por 3 a 0. O duelo foi válido pela UAE Pro League, a primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A ida ao Oriente Médio faz parte de um pedido da Uaefa (Associação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos), que solicitou a presença de árbitros brasileiros em sua liga.

Com o resultado do jogo apitado por Claus, o Al Ain assumiu a vice-liderança da competição, com 18 pontos em oito jogos. O líder é o Al Wasl, com 20, enquanto o Al-Ahli é terceiro, com 17.

*Lucas Ardito, estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.