Esporte Com covid pela 2ª vez, Arrascaeta desfalca seleção do Uruguai nas Eliminatórias

Arrascaeta vai desfalcar a seleção do Uruguai nos dois próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, diante de Paraguai e Venezuela. O jogador foi diagnosticado, nesta terça-feira, com covid-19 e vai ser substituído pelo atacante Brian Ocampo, do Nacional-URU.

Segundo a Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Arrascaeta se apresentou nesta segunda-feira com um teste negativo, mas deu positivo em nova avaliação nesta terça-feira. O jogador vai permanecer com a delegação do uruguaio, mas isolado do restante do grupo.

Médicos da seleção uruguaia e do Flamengo se comunicaram para saberem dos últimos dias do atleta. Existe a possibilidade de o atleta ter apresentado um falso positivo. Arrascaeta esteve na Rocinha semana passada e posou ao lado de vários jovens sem máscara. O jogador foi testado positivo também em setembro do ano passado.

O Uruguai enfrenta o Paraguai na próxima quinta-feira, em Montevidéu, e no dia 8, vai ter pela frente a Venezuela, em Caracas. Os uruguaios estão em quinto lugar nas Eliminatórias, com seis pontos, após duas vitórias e duas derrotas. Na Copa América, o Uruguai está no Grupo A, junto de Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai.