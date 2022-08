Esporte Com chuva no fim, Sainz Jr. é o mais rápido no 1º treino do GP da Bélgica de F-1

A Ferrari começou na frente no retorno da Fórmula 1 após o recesso de verão europeu. O espanhol Carlos Sainz Jr. e o monegasco Charles Leclerc foram os mais rápidos no primeiro treino livre do GP da Bélgica, nesta sexta-feira, no tradicional circuito de Spa-Francorchamps. O holandês Max Verstappen anotou o terceiro melhor tempo. Mas o líder do campeonato e Leclerc já sabem que terão trabalho no domingo porque vão sofrer punições no grid de largada.

A volta dos carros da F-1 para a pista foi um pouco tumultuada. O primeiro treino do fim de semana teve bandeira vermelha e chuva fina, que exigiu dos pilotos os pneus intermediários no início e no fim da sessão. Há possibilidade de mais chuva nesta sexta e no sábado, com chances reduzidas de precipitação no domingo.

Sainz foi o mais veloz deste primeiro treino, com o tempo de 1min46s538. Leclerc veio logo atrás, com 1min46s607. A dupla da Ferrari foi seguida de perto por Verstappen, com 1min46s755. Seu companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, foi apenas o 10º colocado, com 1min48s474, seu melhor tempo, obtido com pneus duros, mais lentos que os macios e médios.

Outro que destoou dos primeiros colocados foi Lewis Hamilton, também com pneus mais lentos. O inglês da Mercedes registrou sua volta mais rápida com compostos médios, com 1min48s420. Foi o nono colocado do primeiro treino livre. George Russell, seu companheiro de equipe, anotou a quarta marca: 1min47s396.

Os oito primeiros colocados da sessão anotaram seus melhores tempos com pneus macios. Atrás de Russell, vieram o canadense Lance Stroll (Aston Martin), com 1min47s437; o tailandês Alexander Albon (Williams), com 1min47s835; o australiano Daniel Ricciardo (McLaren), com 1min48s081; e o japonês Yuki Tsunoda (AlphaTauri), com 1min48s310.

A volta da F-1 para as últimas nove corridas da temporada contou com novas regras para reduzir ou acabar com o “porpoising”, ou “efeito golfinho”, nos carros, que quicam na pista como consequência das mudanças aerodinâmicas implementadas nos monopostos a partir deste ano. Apesar disso, alguns pilotos seguiram sofrendo com os quiques, principalmente os da equipe Williams.

O treino foi marcado por chuva fina no início e no fim do treino, sem maiores consequências. Leclerc derrapou na pista, enquanto Kevin Magnussen, da Haas, sofreu uma pane no meio da pista. E acabou causando a bandeira vermelha, que parou o treino por cerca de 15 minutos.

PUNIÇÕES

Apesar do bom rendimento no início desta sexta, Verstappen e Leclerc já sabem que terão um fim de semana desafiador pela frente. Tanto a Red Bull quanto a Ferrari optaram por fazer mudanças nos motores dos seus carros neste GP, o que causou punições a ambos no grid de largada. O mesmo vai acontecer com o britânico Lando Norris (McLaren), o francês Esteban Ocon (Alpine), o alemão Mick Schumacher (Haas) e o finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Todos vão perder posições no grid de domingo e devem largam no fundo, ainda sem definição de quanto cada um vai perder em termos de colocações. O grid será definido no treino classificatório, à 11 horas de sábado (pelo horário de Brasília).

As punições poderão dar novo fôlego na disputa pelo título da temporada. Verstappen lidera a tabela, com 258 pontos, contra 178 do próprio Leclerc, atual vice-líder da classificação geral.