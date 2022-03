Esporte Com cestas no fim, Suns vencem mais uma e Warriors tropeçam na NBA

Com cestas nos últimos segundos, dois dos principais times da NBA e da Conferência Oeste tiveram seus jogos decididos na noite deste domingo. Enquanto o Phoenix Suns acumulou mais uma vitória, com a melhor campanha da temporada regular até agora, o Golden State Warriors tropeçou em casa.

Em Sacramento, os Suns contaram com cesta decisiva de Landry Shamet, de três pontos, a poucos segundos do fim da prorrogação, para vencer por 127 a 124 os Kings. “Já tentei um milhão de arremessos como aquele. Naquele momento do jogo era o que dava para fazer. E caiu. Estamos encontrando caminhos para as vitórias. Tem sido o nosso lema neste ano e isso será extremamente valioso daqui para a frente”, comemorou Shamet.

Reserva, ele deixou o banco para anotar 21 pontos e ajudar a decidir o confronto. Devin Booker, mais uma vez, foi o cestinha do jogo, com 31. Mikal Bridges contribuiu com 27 para a equipe que segue sem o maestro Chris Paul, lesionado. Foi a quinta vitória consecutiva dos Suns.

Os atuais vice-campeões da NBA, já confirmados nos playoffs, apresentam aproveitamento de 58 vitórias e 14 derrotas. Já os Kings, liderados pelos 28 pontos e nove assistências de Davion Mitchell, estão em 13º na tabela da Conferência Oeste, com 25 triunfos, 48 revezes e chances remotas de classificação.

O Golden State Warriors, por sua vez, sofreram uma cesta nos instantes finais e foram derrotados pelo San Antonio Spurs por 110 a 108, em casa. Keldon Johnson foi o autor da cesta decisiva, além de mais 12 pontos. O reserva Josh Richardson foi o maior pontuador dos visitantes, com 25 pontos.

Pelos Warriors, Jordan Poole foi o líder nesta estatística, com 28 pontos. Klay Thompson acertou 24 e Otto Porter Jr. obteve um “double-double” de 16 pontos e 16 rebotes. Desfalque no jogo, por lesão, Stephen Curry disse antes do início da partida que estaria recuperado a tempo de disputar os playoffs. “Temos tempo suficiente para a recuperação. Estou otimista”, declarou o astro.

Praticamente classificados para os playoffs, os Warriors somam 47 vitórias e 24 derrotas. Já os Spurs seguem na luta. Estão em 11º, uma posição acima da zona de classificação para o play-in, com retrospecto de 28/44.

Os Warriors estão em terceiro no Oeste, logo atrás do Memphis Grizzlies, que seguem em grande fase. Ocupam a vice-liderança. Na noite de domingo, venceram o Houston Rockets por 122 a 98, fora de casa. Desmond Bane foi o destaque do time, com 24 pontos. Também perto da vaga, o time de Memphis soma 49 triunfos e 23 derrotas.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Indiana Pacers 129 x 98 Portland Trail Blazers

Houston Rockets 98 x 122 Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks 112 x 117 New Orleans Pelicans

Orlando Magic 90 x 85 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 124 x 127 Phoenix Suns

New York Knicks 93 x 108 Utah Jazz

Denver Nuggets 104 x 124 Boston Celtics

Golden State Warriors 108 x 110 San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers 88 x 93 Toronto Raptors

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Charlotte Hornets x New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers

Detroit Pistons x Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets x Utah Jazz

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Houston Rockets x Washington Wizards

Oklahoma City Thunder x Boston Celtics

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves