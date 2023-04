Esporte Com Castelão lotado, Ceará bate Sport e sai na frente na decisão da Copa do Nordeste

O Ceará largou na frente na decisão da Copa do Nordeste 2023, ao vencer por 2 a 1 o Sport, nesta quarta-feira à noite, na Arena Castelão, em Fortaleza, lotado e com quase 60 mil torcedores – 59.889 total. O jogo de volta será dia 3 de maio na Ilha do Retiro, no Recife, onde o time cearense poderá empatar para ser campeão. Se perder até por um gol de diferença o título será definido nos pênaltis. Ao Sport resta vencer por dois ou mais gols de diferença.

O campeão de 2022 foi o Fortaleza que na final superou o Sport. O Ceará quer ser tricampeão (2015 e 2020), enquanto o time pernambucano sonha com o tetra (1994, 2000 e 2014). O título vale um prêmio extra de R$ 2 milhões ao campeão e R$ 1,3 milhão ao vice, mas cada finalista já acumulou R$ 4,4 milhões em premiações. O campeão ainda vai garantir uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2024.

As primeiras imagens do jogo mostraram o Castelão lotado, com a torcida do Ceará fazendo seu tradicional mosaico, desta vez com um recado direto aos seus jogadores: Vamos jogar com alma e coração.

O Ceará aproveitou este clímax para fazer um gol relâmpago, logo aos 28 segundos. Após um lançamento do goleiro Richard, Janderson tentou dominar e a bola sobrou na quina da grande área para um chute de primeira de Guilherme Castilho. Uma bomba, que entrou no ângulo de Renan.

Demorou para o Sport restabelecer o equilíbrio emocional e também as ações em campo. Mas se mostrou acanhado, algo incomum para o time que tem o melhor ataque do Brasil, com 60 gols em 25 jogos, e que não perdia há 14 partidas.

O Ceará não soube tirar proveito do momento favorável para atacar mais e marcar mais gols. Tanto que ampliou aos 45 minutos. Após escanteio, a defesa não aliviou na pequena área e Vitor Gabriel, quase em cima da linha, cabeceou para as redes.

O Sport só ameaçou num chute de longe de Luciano Juba, aos 48 minutos, que exigiu uma grande defesa de Richard. Ele saltou e espalmou a bola para escanteio. Esperava-se o visitante diferente, mas o segundo tempo começou, de novo, com o Ceará pressionando e criando duas chances para marcar gols.

Apesar das várias mudanças feitas pelo técnico Enderson Moreira, o Sport não conseguiu chegar com perigo ao ataque. Aos 52 minutos, um gol importante para o Sport, quando Luciano Juba foi lançado no lado esquerdo da área e chutou. O goleiro Richard rebateu em cima do zagueiro David Ricardo e entrou: 2 a 1. Em 26 jogos na temporada, esta foi a sua segunda derrota e para o mesmo adversário. Já tinha perdido para o Ceará, por 3 a 2, na terceira rodada da fase inicial da Copa do Nordeste.

No final de semana, o Ceará vai buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B, após estrear perdendo para o Ituano, por 2 a 0, no interior de São Paulo. No sábado, às 18h15, vai receber o Guarani no Estádio Presidente Vargas e com portões fechados.

O Sport vai decidir o título pernambucano no sábado diante do Retrô, já tendo vencido o primeiro jogo por 2 a 1. Agora só precisa de um empate na Ilha do Retiro para ser campeão estadual. O rubro-negro, por conta disso, não participará também da segunda rodada da Série B, onde segue ainda sem estrear.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 1 SPORT

CEARÁ – Richard; Warley (Michel), Tiago, Luiz Otávio (David Ricardo) e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende (Willian Maranhão) e Guilherme Castilho (Chay); Erick, Vitor Gabriel e Janderson (Léo Rafael). Técnico: Gustavo Morínigo.

SPORT – Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús (Felipinho); Ronaldo Henrique (Pedro Martins), Fabinho (Labandeira) e Jorginho (Matheus Vargas); Edinho, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Guilherme Castilho, aos 28 segundos e Vitor Gabriel, aos 45 minutos do primeiro tempo. Luciano Juba, aos 52 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira.

CARTÕES AMARELOS – Arthur Rezende e Chay (Ceará). Eduardo, Ronaldo Henrique e Matheus Vargas (Sport).

RENDA – R$ 1.220.039,00.

PÚBLICO – 59.889 torcedores.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).