Esporte Com camisa nova e reforços, Corinthians treina pela primeira vez no CT

Com apenas dois reforços e de camisa nova, o Corinthians realizou nesta terça-feira o seu primeiro treinamento, visando a temporada 2023. Além de confirmar Fernando Lázaro como treinador, o time paulista contratou até o momento o lateral Matheus Bidu, ex-Cruzeiro e Guarani, e o atacante Romero, velho conhecido da torcida corintiana.

O elenco, no entanto, vem passando por uma reformulação. O Corinthians já confirmou a saída de seis jogadores: os zagueiros Raul Gustavo e Robert Renan, do lateral Lucas Piton, dos meias Ramiro, Du Queiroz, e Mateus Vital.

Outros jogadores que voltaram de empréstimo também não serão aproveitados. O Corinthians, no entanto, garante não ter encerrado o ciclo de contratações e deve reforçar a equipe, principalmente, para a Copa Libertadores da América.

Com um uniforme inteiro preto, os atletas iniciaram o dia com a ativação na academia e, em seguida, foram ao gramado para o aquecimento. No Campo 4, o técnico Fernando Lázaro organizou um trabalho de posse de bola e marcação sob pressão em espaço reduzido. Após o trabalho, os jogadores fizeram um alongamento no gramado e complementos de força na academia.

O Corinthians voltará aos treinos nesta quarta-feira em dois períodos no Centro de Treinamento Joaquim Grava.