Esporte Com brilho do goleiro, Inter de Limeira ganha do Mirassol e reage no Paulistão

A Inter de Limeira conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista nesta terça-feira ao derrotar o Mirassol, por 1 a 0, em pleno estádio José Maria de Campos Maia, pela segunda rodada. De quebra, deixou o rival em situação ruim após a segunda derrota.

Apesar da vitória, a Inter segue na última posição do Grupo A, atrás de Botafogo, Santos e Red Bull Bragantino, todos com três pontos. O Mirassol é o terceiro do Grupo B, que tem como líder o São Paulo, com um.

O primeiro tempo foi equilibrado e com poucas oportunidades de gol. A Inter de Limeira acabou sendo mais eficiente e aproveitou a sua única chance nos primeiros 45 minutos. Aos dez, Léo Duarte recebeu na direita e cruzou. Jonathas, livre na pequena área, mandou de cabeça para o fundo das redes.

O Mirassol também sofreu para criar jogadas de perigo. Camilo tentou nas bolas paradas, e Gabriel arriscou de longe, por cima do gol. O time visitante errou muito no último passe e parou na marcação do adversário, que recuou logo após que inaugurou o marcador.

O segundo tempo começou eletrizante. Aos três minutos, Jonathas tentou duas vezes, até que o goleiro César fez grande defesa para salvar o Mirassol. O time da casa respondeu em um chute rasteiro de Guilherme Biro. Léo agarrou firme.

Assim como foi na primeira etapa, o duelo continuou mascado. A Inter abdicou de atacar e se fechou. O Mirassol, então, foi com tudo para o ataque. Aos 41 minutos, Everton Bala arriscou de fora da área. Léo fez grande defesa.

E Léo acabou sendo o grande herói da vitória da Inter. No último lance, aos 49 minutos, Reniê recebeu dentro da área, após cobrança de escanteio, e mirou o ângulo. O goleiro salvou e confirmou o triunfo do time de Limeira.

A Inter volta a campo no sábado, às 18h30, diante do Corinthians, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. No domingo, às 20h30, o Mirassol visita o Botafogo no Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 1 INTER DE LIMEIRA

MIRASSOL – César; Arnaldo (Kauan), Luiz Gustavo, Reniê e Guilherme Biro; Yuri Lima (Marcelo), Danielzinho, Gabriel (Everton Bala) e Camilo (Luiz Otávio); Negueba e Zé Roberto (Bruno Cortez). Técnico: Ricardo Catalá.

INTER DE LIMEIRA – Léo; Léo Duarte, Leandro Silva, Douglas e Zé Mário (Vitinho); Claudinei, Uillian Correia (Djalma) e Matheus Oliveira (Chrigor); Everton Brito, Jonathas (Kaio César) e Iago Teles (Rael). Técnico: Pintado.

GOL – Jonathas, aos 10 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Salim Fende Chávez.

CARTÕES AMARELOS – Luiz Gustavo (Mirassol); Jonathas e Leandro Silva (Inter de Limeira).

RENDA – R$ 52.200,00.

PÚBLICO – 2.370 torcedores.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.