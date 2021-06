Esporte Com boa vantagem, Cuca poupa alguns titulares do Atlético-MG diante do Remo

Com a boa vantagem por 2 a 0 obtida no primeiro duelo em Belém, o técnico Cuca vai poupar alguns titulares do Atlético-MG diante do Remo, nesta quinta-feira, às 19 horas, no Mineirão, pela terceira fase da Copa do Brasil. O time vencedor vai garantir vaga nas oitavas de final da competição nacional.

Com a possibilidade de perder por até um gol de diferença, o Atlético poderá ter o retorno do atacante Keno, liberado pelo departamento médico. “Tem outros jogadores que a gente tem que dar mais oportunidades também. Eu estou devendo oportunidades a alguns, como o Nathan, o Sasha, o Savinho”, disse Cuca, que não deverá contar com os atletas que estavam servindo suas seleções.

Outro que vai atuar diante do Remo é o meio-campista Tchê Tchê, que deverá ficar de fora do jogo com o São Paulo, domingo, também no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, por estar emprestado ao time mineiro. Sua utilização só será possível mediante o pagamento de uma multa prevista em contrato.

Já Guga e Guilherme Arana (Olímpica), Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador), Jefferson Savarino (Venezuela) e Eduardo Vargas (Chile), que atuaram por suas seleções no último fim de semana e também na terça-feira, deverão ser preservados para o duelo com o São Paulo.

No Remo, o técnico Paulo Bonamigo, mais uma vez, não poderá contar com o zagueiro Suéliton e o atacante Lucas Tocantins, assim como ocorreu no duelo do Baenão. Suéliton sofre com uma pubalgia, enquanto Tocantins tem uma lesão muscular na coxa esquerda. Romércio e Dioguinho continuam na equipe titular.

Na lateral-esquerda, Bonamigo tem aprovado o trabalho de Thiago Ennes, que herdou a vaga deixada por Wellington Silva, que estava machucado.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG x REMO

ATLÉTICO-MG – Everson, Mariano, Igor Rabello, Réver e Dodô; Tchê Tchê, Zaracho (Jair) e Nathan; Keno, Savinho e Eduarso Sasha. Técnico: Cuca.

REMO – Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson, Dioguinho e Renan Gorne. Técnico: Paulo Bonamigo.

ÁRBITRO – Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

HORÁRIO – 19 horas.

LOCAL – Mineirão.