Esporte Com boa campanha no Paulistão, Eder Sciola sai em defesa de Allan Aal no Guarani

O Guarani é o vice-líder do Grupo D, mas os cinco pontos conquistados nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Paulista fizeram surgir algumas críticas dos torcedores em relação ao trabalho de Allan Aal. Um dos jogadores mais experientes do atual elenco, o lateral-direito Eder Sciola saiu em defesa do treinador.

Assim como o próprio Allan Aal falou em outras entrevistas, o jogador está vendo evolução no Guarani. “Estamos em uma crescente, sim. No futebol, tudo é movido a resultado, torcedor quer que o time só ganhe. Mas temos plena certeza no trabalho que ele vem fazendo, confiamos no trabalho dele. Cabe a nós melhorar para transformar essa evolução em resultado”, disse Eder Sciola.

Nesta quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou uma reunião por videoconferência com representantes dos 16 clubes e anunciou que a quinta rodada do Paulistão, marcada para esse final de semana, foi adiada devido ao decreto do Governo de São Paulo.

Um novo encontro está marcado para a próxima segunda-feira para decidir se a sexta rodada também será adiada ou realizada em outro Estado.

Na rodada deste final de semana, o Guarani enfrentaria a Ferroviária, em Araraquara (SP). Já na sexta rodada, ainda marcada para o meio da semana que vem, o time tem o dérbi contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).