Com baixas confirmadas, Palmeiras encerra preparação para encarar o Atlético-GO

O Palmeiras realizou na manhã deste sábado o último treino antes do jogo contra o Atlético-GO, marcado para as 16 horas de domingo, no Antônio Accioly, em Goiânia. Assim como na sexta-feira, o zagueiro Luan e os atacantes Rony e Luiz Adriano não participaram das atividades. Estão, portanto, confirmados como desfalques para a partida, válida pela 12ª rodada do Brasileirão.

O trio já havia ficado de fora da vitória por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Universidad Católica, no Chile. Luan está fora em razão de um edema na panturrilha direita, enquanto Rony se recupera de uma lesão no adutor da coxa esquerda e Luiz Adriano trata um edema no joelho direito.

Enquanto os três desfalques realizavam trabalhos no departamento médico, o técnico Abel Ferreira comandou atividades de movimentação e jogadas específicas, além de um treinamento físico, com o elenco dividido em dois grupos. Os jogadores ainda fizeram uma atividade tática com dimensões reduzidas antes de encerrarem a preparação treinando cobranças de falta e pênaltis.

Abel não revelou o time que deve ir a campo. Existe uma preocupação com a condição física dos atletas, por isso não está descartada possibilidade de poupar um ou outro nome, até para evitar novas baixas para o reencontro com o Universidad Católica, na próxima quarta-feira, no Allianz Parque.

Com cinco vitórias seguidas no Brasileirão, o Palmeiras é o atual líder do campeonato, com 25 pontos, dois a mais que o vice-líder Bragantino. Além disso, tem o terceiro melhor aproveitamento como visitante, ao lado de Corinthians e Athletico-PR, com 60%.