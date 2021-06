Com autoridade, grega elimina atual campeã e passa às semifinais em Roland Garros

Única Top 10 ainda viva na chave de simples e atual campeã, a polonesa Iga Swiatek não teve forças para superar a grega Maria Sakkari, que nesta quarta-feira fez um jogo praticamente impecável, mostrando autoridade em quadra, para avançar às semifinais de Roland Garros, Grand Slam que está sendo disputado em Paris. A vitória foi por 2 sets a 0 – com um duplo 6/4 anotado em 1 hora e 28 minutos de confronto.

Com a eliminação de Swiatek, é justamente a sua algoz a jogadora de melhor ranking entre as quatro semifinalistas do torneio. Número 18 do mundo, a tenista grega é a única Top 20 que segue na disputa. Sua próxima rival será a checa Barbora Krejcikova, que mais cedo derrotou a jovem americana Coco Gauff por 2 sets a 0 – com parciais de 7/6 (8/6) e 6/1, após 1 hora e 40 minutos. A outra semifinal é entre a eslovena Tamara Zidansek e a russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Embora tenha ranking melhor e uma carreira com resultados mais expressivos, Sakkari entrará em quadra contra Krejcikova, a número 33 do mundo, tentando acabar com a freguesia frente à checa, que venceu os dois duelos anteriores entre elas em sets diretos – o mais recente deles neste ano no WTA 500 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Depois de passar das oitavas de final pela primeira vez em um Grand Slam, a grega de 25 anos chega pela primeira vez na semi e tenta disputar sua maior decisão. Ela até então tem apenas duas finais no currículo – foi campeã em Rabat, no Marrocos, em 2019, e vice em San Jose, nos Estados Unidos, em 2018.

Disputando apenas a sua quinta chave principal de Grand Slam, Krejcikova tinha como melhor campanha até então as oitavas de final em Paris no ano passado. Já nas duplas ela tem dois títulos e já foi número 1 do mundo. A checa inclusive segue viva na dupla com a compatriota Katerina Sianikova e também está nas semifinais.