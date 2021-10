Com Arboleda, Ceni encaminha São Paulo para clássico e Neves pode ser titular

17 out 2021 às 16:35 • Última atualização 17 out 2021 às 16:59

O São Paulo treinou no CT da Barra Funda neste domingo antes de enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão. A novidade no treinamento foi a reapresentação de Arboleda, que voltou da seleção do Equador e deve ser titular. O uruguaio Gabriel Neves também pode ser cara nova no time principal para o clássico, já que Rogério Ceni conta com desfalques por lesão no setor. Ceni encerrará a preparação para o jogo na manhã desta segunda, também no CT da Barra Funda.

Desde o último jogo, contra o Ceará, Ceni teve que lidar com o desfalque de Luan, que sofreu uma avulsão tendínea de adutor da coxa esquerda durante um treino na última quarta-feira. Liziero foi o substituto para a vaga, mas o time perdeu poder de marcação na partida. Com isso, Gabriel Neves, que também atua como primeiro volante, pode ser a solução do treinador para deixar sua zaga menos exposta durante o clássico.

Desde que foi contratado pelo São Paulo, Gabriel Neves foi pouco utilizado. Ele atuou em quatro partidas do Brasileirão, contra Fluminense, Atlético-GO, Santos e Cuiabá. Porém não foi titular. Em todas, o estrangeiro entrou após o intervalo.

Já o equatoriano Arboleda foi desfalque nos últimos três jogos do São Paulo porque estava com a sua seleção na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Com a suspensão de Miranda por acúmulo de cartões amarelos, Arboleda deverá ser o titular na zaga ao lado de Léo.

Igor Vinícius e Galeano estão se recuperando de lesão e são dúvidas para o jogo, já que ainda não estão com 100% de condições. Caso Igor Vinícius não comece jogando, Orejuela será o titular para a partida. Galeano deve ser opção no banco de reservas.

Assim como os meio-campistas William e Luan, o atacante Rigoni está no departamento médico, todos sem data de retorno prevista. Contra o Ceará, Benítez entrou para o setor de criação e Luciano fez dupla de ataque com Calleri.

Para seu primeiro clássico após o retorno ao time do Morumbi, Rogério Ceni deve mandar a campo a seguinte escalação: Volpi; Orejuela (Igor Vinícius), Arboleda, Léo e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes (Gabriel Neves), Gabriel Sara e Benítez; Luciano e Calleri.

Com 31 pontos, na 13ª colocação, o São Paulo joga às 20h desta segunda-feira contra o Corinthians, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time poderá receber 50% da capacidade de público no Morumbi e cerca de 30 mil ingressos foram colocados à venda.