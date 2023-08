Esporte Com apoio do presidente e descontração, São Paulo aprimora finalizações antes de ‘decisão’

O técnico Dorival Júnior aproveitou o último treino do São Paulo antes da decisão da vaga na final da Copa do Brasil, diante do Corinthians, nesta quarta-feira, mais uma vez dando foco às finalizações. Sob olhares do presidente Julio Casares, os jogadores ensaiaram diversas jogadas para furar possível paredão defensivo dos oponentes.

Com a necessidade de fazer gols no Morumbi para reverter a desvantagem de 2 a 1 da ida, na Neo Química Arena, Dorival iniciou as atividades passando um vídeo de como o Corinthians costuma jogar e o que pretende de seus jogadores. A falta de objetividade na partida de ida foi uma das lamentações do técnico à época e ele sabe que o time não pode novamente desperdiçar as oportunidades.

A confiança é grande em uma reviravolta na série na busca por vaga à decisão da única competição que a equipe jamais ganhou. O jogo com o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana, na semana passada, é um exemplo a mais para aumentar a confiança tricolor. O time também vinha de derrota por um gol de diferença e reverteu o resultado no Morumbi, com 2 a 0.

Luciano, autor do segundo gol contra os argentinos, está suspenso, e será o grande desfalque nesta quarta-feira. Já o argentino Calleri trabalhou normalmente e está confirmado para a volta. Dorival não deu pistas de como armará a equipe, mas começará com Lucas Moura. Já James Rodríguez deve ficar como opção para o segundo tempo.

O treinador usou a parte final das atividades para acertar o posicionamento nas jogadas aéreas. Trabalhou tanto a parte defensiva, para não ser surpreendido com os cruzamentos e invertidas de jogadas corintianas, como ocorreu no segundo gol de Renato Augusto, como a ofensiva, já que deve enfrentar enorme congestionamento na entrada da área.

Além de Luciano, suspenso, Cario Paulista, machucado, é outro problema. O lateral sentiu um problema muscular e deve dar lugar a Welington. Arboleda treinou normalmente e volta à zaga ao lado de Beraldo.