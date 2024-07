Esporte Com apoio da torcida, Norris lidera 1º treino livre do GP da Inglaterra de F-1

Após um amargo GP da Áustria, o inglês Lando Norris mostrou reação nesta sexta-feira e liderou o primeiro treino livre do GP da Inglaterra de Fórmula 1. Com o apoio da torcida no tradicional Circuito de Silverstone, o piloto da McLaren guardou o melhor para o fim da sessão e desbancou o holandês Max Verstappen, seu algoz nas voltas finais da última corrida, disputada no domingo passado.

Norris marcou o tempo de 1min27s420, superando o canadense Lance Stroll (1min27s554) e o australiano Oscar Piastri (1min27s631), seu companheiro de McLaren. O trio completou suas melhores voltas com os pneus macios, os mais velozes à disposição dos pilotos neste GP. Em quarto lugar, Verstappen foi o mais rápido entre aqueles que usaram pneus médios, com 1min27s729.

Apesar da boa vantagem do holandês no campeonato, ele e Norris vêm protagonizando boas disputas na pista nas últimas etapas. A rivalidade chegou ao auge na Áustria, quando Verstappen fez manobras irregulares na pista para impedir a ultrapassagem do britânico, que aparentava ter ritmo para vencer a corrida. Eles colidiram e Norris levou a pior, sem conseguir completar a prova. Mesmo punido, o holandês terminou em quinto.

Nesta sexta, Norris mostrou que não se abateu com o episódio. E exibiu bom ritmo ao longo de todo o primeiro treino livre, marcado pelas temperaturas baixas e pela ameaça de chuva. Carlos Sainz Jr., da Ferrari, chegou a liderar a tabela de tempos na primeira metade do treino, mas Norris dominou na parte final.

Piastri, que vem sendo um dos destaques da temporada, apresentou boa performance até sofrer um problema hidráulico e ficar parado na entrada dos boxes nos minutos finais do treino. Outro contratempo da sessão foi protagonizado pelo japonês Yuki Tsunoda, que perdeu seu carro na pista e foi parar na caixa de brita, causando a bandeira vermelha. O treino, porém, ficou suspenso por pouco tempo. E, na sequência, não houve maiores contratempos para os pilotos.

A atividade contou com a presença de alguns jovens pilotos. O argentino Franco Colapinto correu no lugar do americano Logan Sargeant na Williams enquanto o australiano Jack Doohan entrou na vaga de Pierre Gasly na Alpine. O argelino Isack Hadjar substituiu o mexicano Sergio Pérez na Red Bull e o britânico Oliver Bearman ocupou o assento do dinamarquês Kevin Magnussen na Haas.

Anunciado como futuro piloto titular da própria equipe Haas para 2025, Bearman foi o destaque entre os reservas. O britânico obteve o 14º tempo, com 1min28s536, superando até pilotos titulares, como o chinês Guanyu Zhou e o tailandês Alexander Albon.

Os pilotos voltam para a pista de Silverstone às 12 horas desta sexta-feira para o segundo treino livre. No sábado, a terceira sessão será às 7h30 e o treino classificatório, às 11h. No domingo, a corrida tem largada marcada para as 11 horas.

Confira o resultado final do 1º treino livre do GP da Inglaterra:

1º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min27s420

2º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min27s554

3º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min27s631

4º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min27s729

5º – George Russell (ING/Mercedes), 1min27s738

6º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min27s794

7º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min27s858

8º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min27s903

9º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min27s925

10º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min27s974

11º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min28s082

12º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min28s254

13º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min28s477

14º – Oliver Bearman (ING/Haas), 1min28s536

15º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min28s590

16º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min28s649

17º – Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min28s735

18º – Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min29s078

19º – Isack Hadjar (ARL/Red Bull), 1min29s270

20º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min29s864