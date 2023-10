Com americanense como cestinha, Brasil avança à final e garante medalha no basquete

Leila Zabani anotou 19 pontos na partida - Foto: Célio Messias/Uai Foto/Estadão Conteúdo

Com a americanense Leila Zabani como cestinha, a seleção brasileira de basquete feminino levou a melhor sobre a Argentina por 77 a 57 nas semifinais dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, na noite deste sábado (28), e já garantiu uma medalha na competição.

A cor será definida neste domingo, quando a equipe busca o ouro em final contra a Colômbia, às 20h, com transmissão ao vivo do Canal Olímpico e da Cazé TV.

Leila anotou 19 pontos na partida. Além dela, há outra americanense no elenco: Débora Costa, que fez cinco pontos e foi uma das líderes de assistência, com quatro.

O Brasil é o atual campeão do Pan. Débora, inclusive, estava presente no último título, em Lima-2019. A seleção também venceu em 1967, 1971, 1991 e 2019.

Se vencer a edição deste ano, o Brasil fatura o penta, além do bicampeonato consecutivo. A seleção já venceu a Colômbia no torneio, na primeira fase, por 78 a 57.

Neste sábado, a rivalidade entrou em quadra no Pan e esse contexto equilibrou o duelo. No primeiro quarto, vitória do Brasil por 27 a 17. Ajustando a defesa, a Argentina venceu o segundo período, mas a seleção brasileira foi para o intervalo na frente com 42 a 35. Mais uma vez no terceiro quarto, o Brasil abriu vantagem e pavimentou a vitória para chegar à decisão.