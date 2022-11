Com ajuda de Falcão, Santos oficializa a contratação do técnico Odair Hellmann

Paulo Roberto Falcão, novo coordenador esportivo do Santos, já iniciou os trabalhos no novo clube. Um dia após ser oficializado, o ex-volante, ao lado do presidente Andres Rueda, anunciou a contratação do técnico Odair Hellmann, que vai assinar contrato até o fim de 2023 para a vaga do interino Orlando Ribeiro.

Odair Hellmann, de 45 anos, foi auxiliar técnico na conquista do ouro olímpico pela seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e estava no Al-Wasl FC, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Odair Hellmann é o novo treinador do Santos para a temporada 2023 – Foto: Santos FC / Divulgação

“Olá torcida, estou aqui com o nosso grande Falcão, que vem se incorporar no nosso time e dispensa qualquer tipo de apresentação. É um dia muito feliz para o Santos e especialmente para mim”, afirmou o presidente Andrés Rueda.

“Estou muito feliz, agradecido e vamos procurar fazer o que for melhor possível para o Santos”, seguiu Falcão. Antes, o coordenador já mostrou que está bastante ambientado na nova casa. Ele apareceu dando gargalhadas em papo bastante descontraído com Serginho Chulapa e Clodoaldo,´eternos ídolos do clube e com os quais espera realizar grande parceria.

Após anunciar Falcão, o presidente confirmou o acordo com o novo comandante. Já temos treinador para 2023 contratado, é o Odair Hellmann, fruto de um trabalho do Falcão com o Santos futebol clube. Já está confirmado, é nosso treinador e em breve estará aqui para assinar o contrato”, revelou o presidente.

“Vão vir mais três profissionais que trabalham com ele. A gente fica feliz por ter a possibilidade de dividir opinião de contratação de um profissional que será de muito destaque aqui no Santos”, completou Falcão.

Catarinense de Salete, Odair Hellmann iniciou a carreira de treinador no Internacional, onde ficou entre 2018 e 2019. Em 2020 trabalhou no Fluminense antes de iniciar sua aventura no mundo árabe pelo Al-Wasl. Também foi no Inter que o ex-volante Odair começou a jogar como profissional, em 1997.