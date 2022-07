Esporte Com agente e até Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo decide futuro no United

Esta terça-feira se tornou o Dia D da definição de Cristiano Ronaldo sobre seu futuro. O astro português compareceu ao CT do Manchester United, pela manhã, na companhia do seu agente, Jorge Mendes. O encontro decisivo deve ter até a presença do ex-treinador Alex Ferguson, à convite do clube inglês.

Cristiano Ronaldo ainda tem mais um ano de contrato com o United, mas já deixou claro que não pretende seguir no time porque gostaria de disputar a Liga dos Campeões, competição para a qual o United não se classificou. A postura do português gerou seguidos rumores nas últimas semanas.

Nesta terça, o atacante chegou ao clube na companhia do seu empresário. De acordo com o canal Sky Sports, o United teria convidado Ferguson para ajudar a convencer o jogador a permanecer no clube. Lenda do clube, o ex-técnico teria sido um dos pivôs do retorno de CR7 no ano passado. Ferguson e Ronaldo têm relação próxima, iniciada na primeira passagem do atleta pelo clube, entre 2003 e 2009.

Nesta terça, os jogadores do United se apresentaram ao clube para seguir com os treinamentos de preparação para o início da temporada europeia. O elenco estava em viagem por Tailândia e Austrália, onde disputou seguidos amistosos. Cristiano Ronaldo não participou do périplo. E ainda não conversou com Erik ten Hag, novo técnico da equipe.

Oficialmente, CR7 alegou “questões pessoais” para não participar das viagens e dos amistosos de pré-temporada. Ao mesmo tempo, surgiram rumores de que poderia reforçar o rival Chelsea. Ele teria sido oferecido para outros clubes badalados, como Real Madrid e Paris Saint-Germain, sem sucesso.

Na última temporada, Cristiano Ronaldo marcou 24 gols em 39 partidas com a camisa do Manchester United. Apesar de boas contratações, a equipe decepcionou e ficou apenas na sexta posição do Campeonato Inglês.