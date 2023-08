Com a camisa 9, Harry Kane, ex-Tottenham, é anunciado pelo Bayern de Munique

Acabou a novela! Harry Kane será o camisa 9 do Bayern de Munique na temporada 2023/24. O atacante foi anunciado pelo clube alemão, neste sábado, que desembolsou R$ 538 milhões para convencer o Tottenham a liberá-lo. O contrato é válido por quatro anos.

“Bem-vindo a Munique, Harry Kane! Estamos muito felizes com este recém-chegado de primeira classe. A transferência exigiu tenacidade, determinação e perseverança. Harry Kane não apenas fortalecerá o Bayern, mas também será bom para todo o Campeonato Alemão”, disse Herbert Hainer, presidente do clube, ao site oficial.

Kane tinha contrato com o Tottenham até junho de 2024. Para não correr o risco de perder o atacante de graça, o clube inglês aceitou a proposta do Bayern de Munique, após recusar em outras três oportunidades. O próprio atleta chegou a ficar em dúvida sobre uma mudança de ares, por confiar no trabalho do técnico Ange Postecoglou, mas acabou aceitando o novo desafio.

“Estou muito feliz por fazer parte do Bayern agora. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo e eu sempre disse que queria me mudar e provar que estou no mais alto nível da minha carreira. O Bayern é caracterizado por sua cultura vencedora. É muito bom estar aqui”, afirmou o atacante.

Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern, não escondeu o fato de que Harry Kane era visto como prioridade dentro do clube. “Foi um longo processo, mas agora estamos ainda mais felizes que Harry Kane estará vestindo a camisa do Bayern de Munique com efeito imediato. Harry Kane foi o nosso jogador de sonho absoluto desde o início, que se encaixa perfeitamente conosco e com o DNA do clube em termos desportivos e de personalidade”, disse.

Harry Kane iniciou a carreira no Tottenham, tendo disputado 435 jogos e marcado 280 gols. Um dos principais jogadores da Inglaterra na atualidade, o atacante chegou a defender por empréstimo times como Norwich e Leicester.

O atacante já fez a sua primeira atividade com a nova equipe e pode estrear já neste sábado, às 15h45, quando o Bayern de Munique enfrenta o RB Leipzig, pela Supercopa da Alemanha.