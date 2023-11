Com 420 alunos, projetos Camisa 1 vivem momento de crescimento

A Escola de Goleiros Camisa 1 chega ao seu 18º aniversário sendo dona do maior centro de treinamento para a posição da América Latina, mas ainda com planos de crescimento para o futuro. Criado em 2005, o projeto atende atualmente 150 goleiros e 270 jogadores no projeto de futebol de campo, totalizando 420 alunos.

Além do projeto voltado para goleiros, que fica no bairro Chácara Machadinho, a Camisa 1 possui aulas de futebol de linha no Campo do Laranja, localizado no Jardim São Paulo. Ambos os locais foram cedidos pela Prefeitura de Americana, através de concessão.

Para a Escola de Goleiros, o idealizador da associação, Vander Batistella, afirma que o plano é melhorar a estrutura. “A ideia é construir uma estrutura nova em termos de vestiários, queremos ter alojamento para 12 a 15 goleiros, sala de psicóloga e recuperação de atletas”, disse.

“Temos a planta pronta, mas é um projeto audacioso. A gente não tinha nada e chegamos até aqui, tudo é possível”, completou.

Segundo ele, a planta está pronta, assim como um pré-orçamento já foi feito. Para que o plano saia do papel, é necessário que exista um investimento, seja de alguma empresa parceira ou de verba pública.

Além de destinação de verba, um dos meios de arrecadação da Camisa 1 para manter a estrutura e equipe é a Lei de Incentivo ao Esporte, tanto do Governo do Estado quanto do Governo Federal.

Assim, o projeto é capaz de captar recursos através de empresas, que podem repassar parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) aos projetos aprovados pela lei.

*Lucas Ardito, estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.