Esporte Com 3 de Aubameyang, Arsenal faz 6 a 0 no West Bromwich pela Copa da Liga Inglesa

Com três gols do atacante Aubameyang, o Arsenal marcou 6 a 0 no West Bromwich Albion, nesta quarta-feira, em duelo válido pela Copa da Liga Inglesa. A equipe de Londres só teve dificuldades nos primeiros 15 minutos, mas depois construiu com tranquilidade o placar favorável.

Atuando em seu campo, o West Bromwich Albion ameaçou aos dez minutos, após bela jogada de Hickman, que obrigou o estreante goleiro Ramsdale a fazer bela defesa. A partir daí, o Arsenal passou a aumentar o ritmo, principalmente nos contra-ataques e foi privilegiado pela boa atuação de Saka e pelo oportunismo de Aubameyang.

Desta forma, o Arsenal terminou o primeiro tempo com a vantagem de 3 a 0 e repetiu o placar na etapa final. Destaque para o quarto gol, marcado aos quatro minutos do segundo tempo. Saka partiu em direção à meta do West Bromwich e recebeu lindo passe de calcanhar de Odegaard.

O mesmo Odegaard não havia demonstradou a mesma habilidade, ao acertar a trave, após pegar rebote com a meta sem goleiro, aos 22 minutos no primeiro tempo.

Apesar dos times estarem em início de temporada, o ataque do Arsenal mostrou muito entrosamento e o sexto gol foi um exemplo disso, quando Nicolas Pepe pareceu já esperar a chegada de Aubameyang pelo meio.

Mesmo com os vários gols, o técnico Mikel Arteta pouco festejou, afinal o Arsenal soma duas derrotas nas duas primeiras rodadas do Campeonato Inglês.