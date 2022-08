Esporte Com 2 golaços ‘espanhóis’, Lazio bate a Inter e assume a liderança no Italiano

A Lazio assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano, nesta sexta-feira, ao derrotar a Internazionale, no Estádio Olímpico de Roma, por 3 a 1, em jogo válido pela terceira rodada.

Com o resultado, a Lazio chegou aos sete pontos, enquanto a Inter permanece com seis, perdendo seus primeiros pontos na competição. Napoli e Roma, que ainda jogam na rodada, são as únicas equipes com 100% de aproveitamento.

O primeiro tempo na capital italiana teve dois momentos distintos. A Inter começou em ritmo forte, concentrando suas jogadas pelo lado direito com Dumfries. Em duas jogadas do lateral holandês, o goleiro Provedel teve de entrar em ação em apenas seis minutos.

O controle passou para a Lazio a partir dos 25 minutos, depois que Immobile quase marcou em chute cruzado e em outra finalização defendida por Handanovic. Zaccagni também levou perigo em chute que desviou no zagueiro Skriniar, mas foi o brasileiro Felipe Anderson quem abriu o placar, aos 40 minutos, após linda assistência de Milinkovic-Savic.

O segundo tempo foi muito bom. Immobile quase ampliou para a Lazio logo aos dois minutos, mas Handanovic fez mais uma boa defesa. A Inter não se intimidou e aproveitou uma bobeada da zaga adversária para empatar. Dumfries tocou de cabeça e Lautaro Martinez, esperto, desviou de Provedel: 1 a 1, aos seis minutos.

No ataque seguinte, a Inter quase virou com forte cabeçada de Dumfries, mas Provedel fez grande defesa e impediu o segundo gol do time de Milão.

A partir daí, o jogo ganhou um ritmo alucinante. Os times se revezavam em contra-ataques constantes. Faltas duras foram cometidas dos dois lados. A atmosfera ficou incrível.

Tanta disposição dos jogadores foi recompensada com um golaço de Luis Alberto, que acertou um espetacular chute de trivela, sem defesa para Handanovic, que só observou a bola ir para o seu ângulo esquerdo.

A Inter foi ao ataque na busca pelo empate, mas a Lazio mostrou uma zaga equilibrada e impediu todas as investidas dos milaneses. Aos 40 minutos, mais um golaço da Lazio. Desta vez foi Pedro que acertou um belo chute para fazer 3 a 1 no placar.

O clima em Roma foi de festa nos últimos minutos, com direito a gritos de ‘olé’ vindos das arquibancadas. Immobile, incansável, quase fez o quarto gol no final.

EM MONZA

Em outro jogo disputado nesta sexta-feira, o Monza, jogando em casa, perdeu pela terceira vez consecutiva no campeonato, ao ser derrotado pela Udinese por 2 a 1. Colpani abriu o placar para o time da casa, mas Beto e Udogie garantiram os três pontos para o time visitante.