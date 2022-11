Esporte Com 1º tempo movimentado, Bayern vence Hertha Berlim e assume a ponta do Alemão

O Bayern de Munique conseguiu uma importante vitória neste sábado, pelo Campeonato Alemão, e voltou a figurar, de forma provisória, no topo da classificação. O triunfo de 3 a 2 sobre o Hertha Berlim, fora de casa, levou o time do técnico Julian Nagelsmann aos 28 pontos. O primeiro lugar, no entanto, está sob risco. O Unión Berlim entra em campo neste domingo, no complemento da rodada e, se vencer, retoma o primeiro lugar.

Na partida, a equipe de Munique abriu 3 a 0 na etapa inicial, viu o adversário reagir e encostar no placar ainda no primeiro tempo e teve de aguentar a pressão para sustentar a vitória e garantir os três pontos.

Musiala e Choupo-Moting (duas vezes)anotaram os gols do Bayern enquanto Lukebakio e Selke descontaram para o time da casa. A derrota mantém o Hertha com 11 pontos e muito próximo da zona de rebaixamento no Alemão.

O Bayern fez 1 a 0 em jogada que teve assistência de Mané e conclusão de Musiala aos 11 minutos. O Hertha reagiu, equilibrou o duelo e perdeu uma boa chance com Richter. No entanto, quem voltou a balançar a rede foi o time visitante.

Em uma boa trama do ataque, Choupo-Moting mostrou oportunismo para aproveitar um rebote da defesa e fazer 2 a 0 aos 37 minutos. O jogo então entrou em um ritmo alucinante. No lance seguinte, Choupo-Moting apareceu livre na área e aumentou a vantagem aos 38 minutos.

Quando tudo indicava que a partida estaria definida, o Hertha acordou e partiu para uma reação imediata. Lukebakio acertou um belo voleio e recolocou a equipe da casa na partida aos 40 minutos.

A pressão aumentou e o segundo gol veio com a marcação de um pênalti que contou com a participação do VAR. Pavard deu um pisão no pé de Selke e o lance foi confirmado após checagem aos 44 minutos. O próprio Selke foi para a cobrança e diminuiu a diferença para 3 a 2 ainda no primeiro tempo.

A volta para o segundo tempo teve um ritmo mais cadenciado até pela postura do Bayern. Explorando mais os contra-ataques, o time de Munique conseguiu marcar o quarto gol, mas a jogada acabou invalidada por impedimento. No decorrer da etapa final, o Hertha bem que tentou o empate, mas esbarrou na boa marcação do rival e acabou sofrendo mais uma derrota na competição.

Os dois times voltam a campo no meio de semana pelo Alemão. Na terça, o Bayern recebe o Werder Bremen. No mesmo dia, o Hertha tenta a reabilitação na competição e visita o Stuttgart.

A RODADA

O Borussia Dortmund também entrou em campo neste sábado e derrotou o Bochum por 3 a 0. A vitória foi toda construída no primeiro tempo. Moukoko duas vezes e Reyna definiram o resultado ainda antes do intervalo.

Com 12 minutos, o time do técnico Edin Terzic já vencia por 2 a 0. O camaronês Moukoko abriu o placar em bela jogada individual. Logo depois, Reyna, cobrando pênalti, ampliou. Nos acréscimos da primeira etapa, Moukoko voltou a brilhar e, com um gol por cobertura, fez 3 a 0.

Com a vitória, o Borussia chegou aos 25 pontos e segue colado no pelotão de frente da competição. Na zona de rebaixamento, o Bochum soma apenas sete pontos.

Quem conseguiu um resultado importante foi o Frankfurt, que derrotou o Augsburg por 2 a 1 jogando como visitante. O time da casa saiu na frente com um belo chute de Berisha, no primeiro minuto de jogo. Rode empatou aos 13 minutos. A virada aconteceu no segundo tempo. Knauff pegou rebote dentro da área e mandou no canto: 2 a 1, aos 19 minutos da etapa final. O Frankfurt chegou aos 23 pontos e se mantém na parte alta da classificação, enquanto o Augsburg contabiliza 14 pontos.

O RB Leipzig também jogou fora de casa e conseguiu sair de campo com mais três pontos ao derrotar o Hoffenheim por 3 a 1. Nkunku abriu o placar para os visitantes em belo chute aos 17 minutos. O empate aconteceu no início do segundo tempo com Rutter, de cabeça. Aos 12 minutos, Nkunku voltou a colocar o Leipzig na frente e Dani Olmo deu números finais ao jogo. A vitória coloca o Lepzig com 22 pontos, quatro a mais que o Hoffenheim.

O Wolfsburg também fez a festa na casa do adversário neste sábado e bateu o Mainz por 3 a 0. Após desvio de Nmecha, Patrick Wimmer completou e fez 1 a 0 aos 33 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, Arnold ampliou aos 25 minutos com um chute de longe. Já na final da partida, Baku chutou rasteiro e fechou a vitória em 3 a 0. Na classificação, apenas um ponto separa o Wolfsburg (17), do Mainz (18).