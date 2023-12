Esporte Com 16 clubes, CBF divulga tabela detalhada da Eliminatória da Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Eliminatória da Copa do Nordeste. Ao todo, 16 equipes lutam por quatro vagas na fase de grupos.

A primeira rodada da Eliminatória começa no dia 06 de janeiro (sábado) com quatro jogos e termina no dia 07 (domingo). Os confrontos serão em jogo único. O mando de campo foi escolhido através da colocação do clube no ranking da CBF.

Desta primeira rodada, oito clubes avançarão e farão novos confrontos em jogo único. Os vencedores confirmaram presença na fase de grupos. Os duelos acontecerão nos dias 13 e 14 de janeiro. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

Doze clubes já estão garantidos na fase de grupos da Copa do Nordeste: América-RN, Bahia-BA, CRB-AL, Ceará-CE, Fortaleza-CE, Itabaiana-SE, Maranhão-MA, Náutico-PE, River-PI, Sport-PE, Treze-PB e Vitória-BA.

Dono de três títulos da Copa do Nordeste, o Ceará é o atual campeão e derrotou o Sport na grande decisão. A dupla BA-VI, Bahia e Vitória, são os maiores vencedores, com quatro títulos cada.

Confira os jogos da Eliminatória da Copa do Nordeste:



06/01 (sábado)

16h

Confiança-SE x Retrô-PE

Ferroviário-CE x ASA-AL

19h

ABC-RN x Sousa-PB

CSA-AL x Iguatu-CE

07/01 (Domingo)

16h

Sampaio Corrêa-MA x Potiguar-RN

Juazeirense-BA x Moto Club-MA

19h

Botafogo-PB x Jacuipense-BA

Altos-PI x Santa Cruz-PE