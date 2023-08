Com 1 vitória em 7 jogos, Paulo Turra é mais um treinador demitido pelo Santos

O empate conquistado aos 51 minutos do segundo tempo pelo Santos contra o Athletico Paranaense foi suficiente para evitar mais uma derrota em casa, mas não impediu a demissão de Paulo Turra, neste domingo. No início da tarde, o Santos informou que o treinador e a comissão técnica formada pelos auxiliares Adir Kirst, Felipe Endres e Léo Monteiro não comandam mais o time alvinegro.

A passagem de Turra pelo comando do Santos durou apenas sete partidas, com saldo de apenas uma vitória, três empates e três derrotas. O único triunfo do treinador foi contra o Goiás, em casa, com um pênalti polêmico nos acréscimos (4 a 3). Esta, inclusive, foi a única vitória santista nos últimos 12 jogos do Brasileirão, o que mostra que o problema vem muito antes de Turra. O treinador chegou para substituir Odair Hellmann, mas não conseguiu fazer a equipe render melhor ao longo de pouco mais de um mês (40 dias de trabalho).

Com 18 pontos em 18 partidas, o Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com quatro vitórias, seis empates e oito derrotas. Em entrevista logo após o jogo deste sábado, o presidente do Santos, Andrés Rueda, já havia dado indícios de que o treinador poderia ser demitido. O próprio treinador, cabisbaixo com novo tropeço, adotou um discurso de conformismo caso caia. “Sou o 12º técnico da atual gestão. Não me deixa surpreso nada. Ele é o mandatário, eu sou apenas um colaborador”, afirmou Turra. “Nenhum treinador do futebol brasileiro se sente seguro, mas isso faz parte”.

“É momento de avaliar (se o técnico fica) e ver o que vai fazer. Estamos avaliando, estamos pensando, não é momento de falar sobre isso agora”, disse Rueda, que na chegada do comandante falava em buscar vaga na Libertadores e não em brigar contra a queda. A competição sul-americana já saiu dos planos. “Infelizmente acho (a classificação para a) Libertadores difícil, mas vamos dar a volta por cima, tem todo o segundo turno pela frente ainda”, havia dito Rueda.

Nesta semana, para pesar ainda mais o clima no clube, Falcão deixou o cargo de coordenador de futebol depois da divulgação de uma denúncia de importunação sexual de uma funcionária do hotel onde ele morava no litoral paulista. Rueda também anunciou que trará um novo diretor de futebol para a função.

CASO SOTELDO

Logo após o Santos exercer seu direito de compra pelo atacante Yeferson Soteldo, o atleta foi afastado por indisciplina em decisão de Paulo Turra em conjunto com a diretoria. O atacante teria sido afastado em razão de um desentendimento com o treinador. Antes de ser demitido, Falcão chegou a descartar que Soteldo seria reintegrado ao time. Com a saída do dirigente e do treinador, o time ainda não se posicionou se a situação do venezuelano mudará.

“Desde que cheguei, deixei claro: ninguém é maior do que o Santos. Isso é um assunto de direção. Foi tomada a decisão. Eu tenho de me preocupar com os atletas que, hoje, fazem parte do plantel. Agradeço a compreensão neste aspecto, mas é isso que tenho para falar do atleta Soteldo”, havia dito Turra sobre o caso.

Confira a nota oficial do Santos:

O Santos Futebol Clube comunica que Paulo Turra não comanda mais o elenco profissional. O técnico foi informado na manhã deste domingo (6) e também deixam a comissão técnica os auxiliares Adir Kirst, Felipe Endres e Léo Monteiro. O Clube agradece os serviços prestados pelos profissionais e deseja sorte no decorrer de suas carreiras.