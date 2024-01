Colombiano Morelos aceita redução salarial e é mais um ‘reforço’ para o Santos

O Santos ganhou mais um importante reforço para a temporada nesta quarta-feira. O clube conseguiu chegar a um acordo com o atacante colombiano Morelos, que aceitou reduzir seus salários para se enquadrar na política financeira do clube e será uma das opções ofensivas para Fábio Carille.

“Seguindo o exemplo de Tomás Rincón, João Paulo, e Julio Furch, o atacante Alfredo Morelos também se adequou à política salarial que vem sendo implantada pela nova gestão e permanecerá no Santos Futebol Clube em 2024. O atleta, conhecido como ‘El Búfalo’, aceitou reduzir seu salário, demonstrando comprometimento e respeito com a instituição”, informou o Santos.

Faltava apenas Morelos para o Santos “fechar o elenco” para a temporada na qual tentará voltar ao mata-mata do Campeonato Paulista após três anos de frustração e, sobretudo, buscar o acesso na Série B do Brasileirão.

Ídolo no Rangers, Morelos chamou a atenção do Santos em 2023 após marcar 125 gols e distribuir 32 assistências em 269 jogos disputados na Escócia, onde foi campeão escocês e da copa nacional. Ele chegou à Vila sendo o terceiro maior artilheiro da história da Liga Europa, balançando as redes 32 vezes.

A estreia veio com boa impressão, com dribles e jogadas ousadas. A empolgação da torcida santista, porém, acabou frustrada com um problema muscular que acabou afastando o reforço de campo por um bom período. Agora, recuperado e enquadrado na política financeira, Morelos tem tudo para ganhar espaço no Santos.