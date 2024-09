Colombiano Gabriel Fuentes fica 'sem palavras' com recepção de Marcelo no Fluminense - O Liberal

Esporte Colombiano Gabriel Fuentes fica ‘sem palavras’ com recepção de Marcelo no Fluminense

Acompanhado dos pais e da irmã, o colombiano Gabriel Fuentes foi apresentado oficialmente nesta terça-feira no Fluminense. Último reforço da janela de transferências, o lateral-esquerdo que estava no Junior Barranquilla revelou inspiração em Marcelo e acabou surpreendido pelo ídolo, que apareceu de surpresas em sua coletiva e o deixou sem palavras.

O colombiano assinou contrato até agosto de 2028, mas inicialmente só poderá jogar no Brasileirão por já ter atuado pelo clube colombiano na Copa Libertadores. Chegou agradecendo a oportunidade, mostrou-se ansioso por estrear diante da torcida no Maracanã e revelou que ter Marcelo como companheiros será uma grande inspiração para demonstrar o seu melhor.

O veterano resolveu aparecer de surpresa na coletiva de Fuentes de deixou o novo companheiro, de 27 anos, um tanto atônito. “Bom, já não sei mais o que eu falava. Até esqueci onde estava”, brincou o reforço, encantado com a recepção do experiente lateral-esquerdo e quem tem enorme admiração desde a época em que o jogador brilhava no Real Madrid. “Referência.”

Sobre a impossibilidade de atuar na Libertadores, o reforço revelou que a conquista do Fluminense na temporada passada é uma das cenas que não saem de sua cabeça. E o espetáculo que a torcida faz nos estádios e realizou na decisão contra o Boca Juniors o cativou.

“Ver esse espetáculo no dia da partida para mim foi de muitas emoções, porque ao ver o Maracanã, a quantidade de pessoas que foram, ver a equipe ganhar, a forma como eles viveram. Não deixaram de acelerar em nenhum momento, marcaram o gol, se tornou uma euforia depois do último minuto do segundo gol”, ressaltou, encantado.

Fuentes revelou que não dormiu quando recebeu a proposta para jogar no Fluminense e está encantado com o futebol verde amarelo. “Para mim é maravilhoso vir jogar no Brasil, entre os países com melhor e mais competitivo futebol do mundo. O futebol brasileiro é completo e sempre o acompanhei da Colômbia, em cada vez que enfrentamos, inclusive na seleção, por sua qualidade, por sua forma de jogar, por sua intensidade… E isso o faz diferente”, elogiou Fuentes.